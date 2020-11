Max Verstappen afirmou que a Red Bull ficou “decepcionada” com o resultado obtido no GP da Turquia. Para o piloto, talvez tenha sido a última chance da equipe austríaca de uma vitória nesta temporada da Fórmula 1.

Max e seu companheiro Alex Albon, que ainda tenta garantir sua continuidade no posto para 2021, tiveram bom desempenho nos treinos livres e uma boa qualificação, com o holandês largando em segundo e o britânico-tailandês em quarto.

No início da corrida, porém, Max tentou atacar Sérgio Perez na disputa pela segunda posição e acabou rodando, o que prejudicou seu GP.

"Embora as condições da pista fossem muito complicadas na sexta-feira, fiquei satisfeito com o equilíbrio que encontramos e o carro estava funcionando bem", disse Verstappen ao site GP Fans.

"Sentimos que estávamos em um bom momento para o fim de semana, então foi obviamente decepcionante para todos na equipe terminarmos em sexto. Tivemos alguns problemas e também nossos pneus traseiros se desgastaram mais rápido do que dos outros carros.

"Não acho que veremos novamente este tipo de condições de pista, porque as últimas corridas serão provavelmente mais diretas."

A temporada da F1 ainda tem três GPs restantes, dois no Bahrein e um em Abu Dhabi.

“A primeira corrida (no Bahrein), é uma pista que conhecemos muito bem, mas é sempre difícil para os pneus, por isso será importante encontrar um bom ajuste para contornar isso”, completou Verstappen.

