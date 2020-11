George Russell disse que realmente aprecia receber elogios dos melhores pilotos da Fórmula 1, mas trata os comentários como "ruído de fundo", pois ele quer provar seu valor na pista. Desde sua estreia na F1 com a Williams no início de 2019, Russell nunca foi superado por um companheiro de equipe nos treinos classificatórios, com seu recorde de confrontos diretos de 35-0 após o Grande Prêmio da Turquia.

Embora Russell ainda não tenha conquistado nenhum ponto na F1, seu desempenho foi elogiado por muitos de seus colegas, incluindo os campeões mundiais Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

O piloto inglês, no entanto, se recusa a insistir muito na sensação positiva em torno de seu início na F1, dizendo que a maior pressão para realizar vem dele mesmo e não das expectativas dos outros.

“Obviamente aprecio muito estes comentários, sem sombra de dúvida,” disse Russell quando questionado pelo Motorsport.com sobre o impacto que os elogios tiveram sobre ele.

“É quase um ruído de fundo, realmente, porque eu sei que tenho que continuar a desempenhar semana após semana”.

“Por mais fantástico que seja receber um tapinha nas costas e elogios desses caras, tenho que apoiar isso com o trabalho que faço na pista”.

“Sempre tentei não deixar comentários como esse entrarem na minha cabeça. Estou praticando este esporte para mim e minha família”.

“A maior pressão que tenho vem de mim mesmo, e não de mais ninguém”.

Russell faz parte do programa júnior da Mercedes desde 2017 e é amplamente visto como um futuro sucessor de Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas na equipe alemã.

O heptacampeão mundial Hamilton estendeu a mão para Russell após seu acidente atrás do safety car em Ímola para mostrar seu apoio ao jovem, dizendo-lhe: "Tudo bem cometer erros e tudo bem sentir a dor”.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a mensagem, Hamilton disse que queria garantir que Russell não se culpasse pelo erro: “O que ele tem sido capaz de fazer [é] semelhante a se você olhar para Alonso, muitos dos pilotos entrando em uma das equipes que estão mais atrás, tendo a oportunidade de crescer e melhorar e liderar uma equipe e cometer erros”, disse Hamilton.

“Neste ano, foi ótimo como ele lidou com tudo e o que fez com aquele carro para colocá-lo no Q2 com bastante frequência, e realmente entregando ótimos resultados”.

“[Estou] realmente impressionado com sua habilidade de corrida e como ele está crescendo, e eu realmente acho que ele é o futuro”.

“Existem vários pilotos que são o futuro deste esporte, mas ele é um deles que estou muito animado para ver sua progressão. Não tenho dúvidas de que ele tem potencial para ser um futuro campeão”.

