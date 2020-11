Terceiro colocado na classificação deste sábado no Bahrein, Max Verstappen novamente terá a difícil missão de largar atrás de dois carros da Mercedes. O piloto da Red Bull, inclusive, buscará seu 41º pódio na corrida deste domingo em Sahkir e torce por uma prova emocionante ao longo das 57 voltas.

"No geral, foi uma classificação decente”, disse Verstappen. “Veremos como vamos amanhã em uma pista que pode ser complicada para os pneus. Espero que seja uma corrida emocionante, isso é o mais importante - vou tentar ficar o mais perto que eu puder da Mercedes desde a linha de partida”, projetou.

Com nove vitórias em sua carreira na Fórmula 1, Verstappen é atualmente o terceiro colocado no Mundial de Pilotos e duela pelo vice-campeonato com Valtteri Bottas, que está 27 pontos à frente do holandês. Questionado sobre se deixou algo na pista, Verstappen diz que ainda precisa de aderência nos pneus.

“Não, acho que não. Foi muito bom. Apenas faltando um pouco de aderência traseira nas curvas de baixa velocidade ao meu gosto”, disse Verstappen. “Mas no geral, acho que foi uma classificação decente e vamos ver como vamos na corrida porque é muito difícil para os pneus, então espero que tenhamos feito o compromisso certo para isso”.

O piloto da Red Bull também falou sobre o desafio de alcançar os carros da Mercedes amanhã.

“Então, é um pouco difícil de dizer, eu definitivamente acho que eles aceleraram um pouco o ritmo hoje, então até amanhã será, digamos, difícil de vencê-los, mas temos pneus diferentes disponíveis, então vamos ver se isso funciona para nossa vantagem ou não”, afirmou.

Além disso, Verstappen largará ao lado de Alexander Albon, seu companheiro de equipe na Red Bull, que terminou a classificação na quarta posição.

“Vamos ver o que acontece. Eu só tento focar em mim mesmo, tento ficar perto dos carros da Mercedes e depois ver se alguém pode nos seguir”, completou.

