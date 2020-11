Sebastian Vettel sente que a Ferrari precisa ser "astuta como uma raposa" com sua estratégia de pneus para marcar pontos no Bahrein depois de não chegar ao Q3 em Sahkir. O alemão se classificou em 11º no Circuito Internacional do Bahrein neste sábado e perdeu por pouco uma vaga no Q3 depois de enfrentar problemas em sua volta final.

Foi a 11ª corrida consecutiva em que Vettel não conseguiu passar para o Q3, com o alemão parecendo frustrado no rádio da equipe ao saber do resultado. Mas ele conseguiu superar seu companheiro de equipe da Ferrari, Charles Leclerc, que terminou apenas em 12º no geral.

"Foi muito difícil e apertado", disse Vettel. “Eu acho que o setor 2 não era ideal, eu estava muito perto de George [Russell], talvez isso não tenha ajudado, e eu estava lutando depois do 'stop and go' no setor final para fazer as frentes realmente funcionarem”.

“Talvez houvesse um pouco mais [de tempo], então o setor 2 com certeza não estava super limpo. No geral, acho que é mais ou menos onde pertencemos neste final de semana”.

"Amanhã é a corrida e na corrida não se trata de uma volta, então vamos ver o que podemos fazer”.

Os pilotos têm lutado com a gestão dos pneus ao longo do final de semana do Bahrein até agora, o que levou todos os 10 primeiros a decidirem se classificar com o pneu composto médio.

Vettel disse que haverá uma grande "batalha de pneus" para a Ferrari, o que significa que ela terá que ser astuta em sua estratégia se quiser marcar pontos.

"Esta pista é muito difícil, muito dura para os pneus e amanhã isso será a chave para os gerenciar", disse Vettel.

"Acho que se formos astutos como uma raposa, temos uma boa chance. Do contrário, será uma corrida longa. Ainda acredito que há uma boa chance de marcar alguns pontos”.

Leclerc sentiu que havia "definitivamente um pouco mais" de tempo para encontrar durante sua volta depois de sua segunda derrota consecutiva no Q2. "Você sempre pode fazer melhor, mas acho que é o caso de todos", disse Leclerc.

“Na curva 4, acho que perdi um pouco, mas sim, é assim, vamos começar com P11 e P12, os primeiros a ter uma escolha de pneu livre”.

“Não sei o quanto podemos nos beneficiar disso, porque tenho certeza de que começar com os médios para os 10 primeiros não é tão ruim”.

"Mas sim, fizemos o nosso melhor e hoje isso foi possível”.

