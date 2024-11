Max Verstappen brilhou neste domingo. O tricampeão largou do fundo do grid, evitou problemas na chuva e voou na parte final para vencer com autoridade o GP de São Paulo de Fórmula 1, encerrando um jejum de quatro meses e dez corridas, em um momento que lhe ajuda a encaminhar o tetracampeonato.

Com o resultado deste domingo, o holandês chega a 393 pontos, contra 331 de Lando Norris, que foi apenas o sexto colocado no GP. Com 62 de vantagem, Verstappen se credencia para levar o título ao final da próxima etapa, em Las Vegas, bastando apenas que sua vantagem após o GP esteja em 60 ou mais.

Já Charles Leclerc segue em terceiro, agora com 307, enquanto Oscar Piastri tem 262 e Carlos Sainz 244. Na briga particular das Mercedes, George Russell voltou a superar Lewis Hamilton, chegando a 192 pontos contra 190 do heptacampeão, enquanto Sergio Pérez amarga a oitava posição com 151.

Já nos Construtores a McLaren chegou a 593 pontos contra 557 da Ferrari e 544 da Red Bull, que voltou a se aproximar com o resultado de hoje. A grande diferença está mais abaixo, com a Alpine saltando de nono para sexto lugar com o pódio duplo, ficando três à frente da Haas: 49 x 46.

Situação do Mundial de Pilotos da F1 após o GP de São Paulo:

Situação do Mundial de Construtores da F1 após o GP de São Paulo:

POS TEAMS POINTS 1 McLaren 593 12 16 27 14 27 28 30 30 28 25 31 27 43 28 38 34 38 40 28 22 27 - - - - 2 Ferrari 557 27 22 44 27 31 36 25 40 - 18 21 11 20 23 25 37 18 16 55 41 20 - - - - 3 Red Bull Racing 544 44 43 10 44 54 44 29 8 25 29 25 18 16 19 26 12 10 19 29 8 32 - - - - 4 Mercedes 382 16 10 - 8 18 12 15 17 28 27 45 25 20 25 10 16 17 20 15 22 16 - - - - 5 Aston Martin Racing 86 3 10 12 8 7 2 2 - 14 - - 10 1 4 1 - 8 4 - - - - - - - 6 Alpine 49 - - - - - 1 - 1 3 3 1 - - 2 2 - - - - 1 35 - - - - 7 Haas F1 Team 46 - 1 3 - 1 2 - - - - 12 8 - - - 1 1 2 7 8 - - - - - 8 RB 44 - - 6 1 - 12 1 4 4 - 2 1 2 1 - - - - 2 - 8 - - - - 9 Williams 17 - - - - - - - 2 - - - 2 - - - 2 10 - 1 - - - - - - 10 Sauber - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

