ANÁLISE: Qual o saldo de Bortoleto após duas corridas na F1?

Gabriel Bortoleto completou neste mês de março as duas primeiras corridas de sua carreira na Fórmula 1. As passagens do atual campeão da Fórmula 2 pela Austrália e pela China foram marcadas por altos e baixos para o brasileiro, com boas disputas, alguns incidentes e as primeiras impressões de sua performance.

Mas, como analisar a performance de Bortoleto nestas primeiras corridas? O Motorsport.com preparou um especial comparando os resultados do brasileiro com seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, e os demais novatos do ano, para entender onde ele se situa no grid.

Bortoleto x Hulkenberg: a comparação interna da Sauber

Bem, uma das máximas da F1 é que o seu companheiro de equipe é o seu primeiro rival. E, com a Sauber andando tão lá no fundo do grid, isso se torna ainda mais verdadeiro. Para entendermos melhor como Bortoleto foi nestas duas primeiras corridas, é preciso comparar sua performance com a do único outro piloto que tem o mesmo carro que ele: Nico Hulkenberg.

Quando olhamos apenas para as classificações, o cenário é positivo para Gabriel. De três qualis que disputou até aqui, o brasileiro superou o companheiro de equipe em dois deles, perdendo apenas no grid de largada para o GP da China do último domingo. E, mesmo sendo o novato com menos quilometragem em carros de F1, contra um dos pilotos mais experientes do grid, sua performance é de destaque, tendo passado ao Q2 logo em suas duas primeiras participações, algo que Hulk foi fazer apenas em Xangai.

Comparativo de classificação

GP da Austrália GP da China - Sprint GP da China Gabriel Bortoleto Posição: 15º Melhor volta: 01min16s516 (Q1) Posição: 14º Melhor volta: 01min32s539 (Q1) Posição: 19º Melhor volta: 01min32s141 (Q1) Nico Hulkenberg Posição:17º Melhor volta: 01min16s759 (Q1) Posição: 19º Melhor volta: 01min32s675 (Q1) Posição: 12º Melhor volta: 01min31s632 (Q1)

Comparativo de corrida

GP da Austrália Posição de largada Posição de chegada Diferença para o vencedor Diferença entre eles Volta mais Rápida Gabriel Bortoleto 15º Abandono -- -- 01min24s192 (5º no ranking) Nico Hulkenberg 17º 7º + 18s423 -- 01min25s243 (12º no ranking)

GP da China - Sprint Posição de largada Posição de chegada Diferença para o vencedor Diferença entre eles Volta mais Rápida

Gabriel Bortoleto 14º 18º + 53s940 -- 01min37s475 (16º no ranking) Nico Hulkenberg Pitlane 19º + 56s682 + 2s742 01min36s529 (10º no ranking)

GP da China Posição de largada Posição de chegada Diferença para o vencedor Diferença entre eles Volta mais Rápida

Gabriel Bortoleto 19º 14º + 1 volta - 01min35s874 (9º no ranking) Nico Hulkenberg 12º 15º + 1 volta + 9s470 01min37s275 (19º no ranking)

Olhando para a performance nas corridas, o cenário não muda tanto assim. Bortoleto conseguiu terminar duas das três corridas à frente de Hulk. Na única prova que Hulk esteve à frente de Gabriel, com seu sétimo lugar no GP da Austrália, o brasileiro acabou abandonando na reta final da etapa de Melbourne, em meio ao caos causado pela chuva.

É interessante notar que, na China, os dois pilotos viveram situações opostas. Na Sprint, Hulk precisou largar do pitlane devido a uma troca de asa dianteira e, mesmo com isso e com o toque de Doohan em Bortoleto, o brasileiro terminou à frente, a menos de 3s de distância, mesmo sendo uma prova de poucas voltas.

Já no domingo do GP da China, foi Borboleto quem teve problemas. O brasileiro rodou sozinho nas primeiras voltas e voltou aos boxes para colocar pneus duros. Com uma performance sólida, Bortoleto reverteu uma desvantagem de mais de 20s para terminar com nove de vantagem para o companheiro de equipe.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, RB F1 Team, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Bortoleto x Demais Rookies de 2025

Mesmo com carros bastante diferentes entre si, é interessante ver como que Bortoleto se compara com os demais novatos do ano. O brasileiro é um de seis cookies do ano, um número alto em comparação com as temporadas anteriores. E eles estão bem distribuídos pelo grid, indo desde Andrea Kimi Antonelli na Mercedes até o já rebaixado Liam Lawson, que começou o campeonato na Red Bull e que, a partir da próxima semana no Japão, voltará à Racing Bulls, dividindo o box com Isack Hadjar.

Olhando para as classificações, Bortoleto começou bem, sendo o terceiro melhor colocado na Austrália, à frente de pilotos com carros melhores como Antonelli e Lawson. Isso se manteve na sprint da China, enquanto na prova principal em Xangai

Comparativo de classificação

GP da Austrália GP da China - Sprint GP da China Gabriel Bortoleto Posição: 15º Melhor volta: 01min16s516 (Q1) Posição: 14º Melhor volta: 01min32s539 (SQ1) Posição: 19º Melhor volta: 01min32s141 (Q1) Andrea Kimi Antonelli Posição: 16º Melhor volta: 01min16s525 (Q1) Posição: 7º Melhor volta: 01min31s475 (SQ2) Posição: 8º Melhor volta: 01min31s103 (Q3) Isack Hadjar Posição: 11º Melhor volta: 01min16s175 (Q2) Posição: 15º Melhor volta: 01min32s171 (SQ1) Posição: 7º Melhor volta: 01min31s079 (Q3) Jack Doohan Posição: 14º Melhor volta: 01min16s315 (Q1) Posição: 16º Melhor volta: 01min32s575 (SQ1) Posição: 18º Melhor volta: 01min32s092 (Q1) Liam Lawson Posição: 18º Melhor volta: 01min17s094 (Q1) Posição: 20º Melhor volta: 01min32s729 (SQ1) Posição: 20º Melhor volta: 01min32s174 (Q1) Oliver Bearman Posição: Sem posição Melhor volta: Sem volta completada Posição: 12º Melhor volta: 01min31s978 (SQ1) Posição: 18º Melhor volta: 01min32s018 (Q1)

É nas corridas que é possível ver a grande deficiência do carro da Sauber: o ritmo nos stints de longa duração. Mesmo largando à frente de alguns colegas cookies, Bortoleto não conseguia imprimir o mesmo ritmo aos domingos, caindo na tabela de classificação. Mesmo assim, Gabriel foi protagonista de boas disputas nestas três corridas, em especial as defesas na sprint da China.

Comparativo de corrida

GP da Austrália Posição de largada Posição de chegada Diferença para o vencedor Volta mais Rápida Gabriel Bortoleto 15º Abandono -- 01min24s192 (5º no ranking) Andrea Kimi Antonelli 16º 4º + 10s135 01min24as901 (9º no ranking) Isack Hadjar -- (Bate antes da largada) Abandono -- -- Jack Doohan 14º Abandono -- -- Liam Lawson Pitlane Abandono - 01min22s970 (2º no ranking) Oliver Bearman Pitlane 14º + 40s351 01min27s603 (16º no ranking)

GP da China - Sprint Posição de largada Posição de chegada Diferença para o vencedor Volta mais Rápida

Gabriel Bortoleto 14º 18º + 53s940 01min37s475 (16º no ranking) Andrea Kimi Antonelli 7º 7º + 23s038 01min36s311 (7º no ranking) Isack Hadjar 15º 13º + 42s400 01min37s549 (18º no ranking) Jack Doohan 16º 20º + 01min10s212 (10s de punição) 01min37s686 (20º no ranking) Liam Lawson 19º 14º + 44s904 01min37s163 (14º no ranking) Oliver Bearman 12º 15º + 45s649 01min37s135 (13º no ranking)

GP da China Posição de largada Posição de chegada Diferença para o vencedor Volta mais Rápida

Gabriel Bortoleto 19º 14º + 1 volta 01min35s874 (9º no ranking) Andrea Kimi Antonelli 8º 6º + 53s748 01min36s046 (12º no ranking) Isack Hadjar 7º 11º + 01min18s875 01min35s868 (7º no ranking) Jack Doohan 18º 13º + 01min28s401 (10s de punição) 01min36s424 (16º no ranking) Liam Lawson Pitlane 12º + 01min21s147 01min35s985 (10º no ranking) Oliver Bearman 17º 8º + 01min01s303 01min36s363 (15º no ranking)

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Sauber 2024 x Sauber 2025

Com apenas duas corridas (e uma sprint) transcorridas, a Sauber já possui uma somatória de pontos maior do que o total do ano passado, graças ao sétimo lugar de Hulk na estreia do campeonato, na Austrália. Em 2024, Zhou Guanyu foi o único a pontuar pela equipe suíça, com uma oitava colocação na penúltima prova do ano, no Catar.

Mas será que isso significa que o carro de 2025 está melhor do que o de 2024? Veja abaixo um comparativo direto entre as performances de Bortoleto e Hulk com as de Valtteri Bottas e Zhou nas mesmas duas corridas do ano passado:

GP da Austrália GP da China - Sprint GP da China Posição de Largada Posição de Chegada Posição de Largada Posição de Chegada Posição de Largada Posição de Chegada Gabriel Bortoleto (2025) 15º Abandono 14º 18º 19º 14º Nico Hulkenberg (2025) 17º 7º Pitlane 19º 12º 15º Valtteri Bottas (2024) 13º 14º 9º 12º 10º Abandono Zhou Guanyu (2024) Pitlane 15º 10º 9º 16º 14º

Por mais que a somatória de pontos deste ano tenha sido maior do que a do ano passado, é possível notar que, pelo menos em termos de classificação, a Sauber de 2024 tinha performance melhor nas classificações.

Os GPs da Austrália e da China foram, em 2024, a terceira e quinta etapas da temporada, respectivamente, então ainda próximos do início do campeonato, momento no qual as equipes ainda não trazem pacotes de atualização para seus carros. Mesmo assim, a Sauber emplacou três aparições no Q3, inclusive com sua dupla de pilotos na disputa pela pole da corrida sprint da China. Inclusive, isso ajudou Zhou a terminar a prova curta em casa dentro do top 10, mas fora da zona de pontos.

Por mais que o sétimo lugar de Hulkenberg tenha sido o melhor resultado da equipe desde o GP do Canadá de 2022, quando Bottas terminou na mesma colocação, o resultado do alemão foi consequência do caos que marcou o fim da prova em Melbourne. Sem a chuva, sua posição final dificilmente seria a mesma. E isso mostra uma consistência maior do carro do ano passado, com Bottas e Zhou conseguindo andar mais à frente do que Bortoleto e Hulk.

E, no final, qual o saldo de Bortoleto até aqui?

É difícil, quase impossível, tirar um veredito concreto sobre a performance de Bortoleto até aqui sendo que foram realizados apenas dois dos 24 finais de semana de corridas previstos para a temporada 2025 da Fórmula 1. Mesmo assim, os dados iniciais mostram sinais bastante positivos para o brasileiro.

Mesmo com a Sauber de 2025 aparentando ser um passo atrás em relação ao carro do ano passado, Bortoleto parece ter se acostumado rapidamente com o C45, conseguindo entregar resultados acima do esperados para a equipe suíça. Mesmo na briga interna com Hulkenberg, Gabriel vem segurando seu lado contra um companheiro muito mais experiente. Mas a notável falta de performance nas corridas diminuem as expectativas dos fãs de verem o brasileiro terminar alguma corrida na zona de pontos.

Mas é contra os outros rookies que o negócio fica interessante. Mesmo tendo o pior carro entre os seis novatos, Bortoleto vem performando acima do esperado, tendo inclusive superado Andrea Kimi Antonelli na primeira classificação, mesmo com o italiano correndo pela Mercedes.

É preciso, acima de tudo, ter calma e consciência da realidade que Bortoleto enfrentará em sua temporada de estreia na categoria. Com um dos carros mais fracos do grid, que fica devendo especialmente no ritmo de corrida, as chances para Gabriel se destacar com resultados dentro do top 10 são pequenos. Mas, dentro dos seus limites, ele vem mostrando a que veio.

