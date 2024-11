O GP de São Paulo foi mais do que caótico, com muita chuva, muitas escorregadas e problemas para os pilotos. Cinco carros não conseguiram terminar a prova da Fórmula 1 e Fernando Alonso admitiu que quase fez o mesmo.

A Aston Martin teve grandes problemas durante a classificação, assim como outras equipes. O time precisou correr contra o tempo, isso porque Lance Stroll e Alonso danificaram seus carros durante a sessão.

No entanto, os mecânicos conseguiram fazer todos os reparos a tempo da corrida, que foi antecipada por conta das fortes chuvas que tomaram São Paulo. Porém, Stroll teve problemas ainda na volta de apresentação e voltou para casa mais cedo.

Alonso também não teve uma corrida simples, muito menos fácil. A prova foi marcada por diversas bandeiras amarelas, dois Safety Cars e uma relargada.

Ao fim da etapa, o piloto espanhol chamou seu engenheiro do rádio e explicou que iria apenas cruzar a linha de chegada em respeito a todo o trabalho que os mecânicos tiveram para consertar seu carro, mas avisou que estava sentindo muita dor nas costas.

Ao parar nos boxes, Alonso recebeu ajuda do time para sair do carro e parecia realmente muito cansado e exaurido após a corrida.

Importante lembrar que diferentes pilotos reclamaram das ondulações da pista após o recapeamento feito em Interlagos.

