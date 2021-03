Um dos lançamentos mais aguardados da temporada 2021 da Fórmula 1 aconteceu nesta quarta-feira (03). Hoje foi o dia de conhecermos o AMR21, modelo que marca a volta da Aston Martin ao Mundial após mais de 60 anos fora. E a pintura do carro deve dar o que falar nas redes sociais.

A Aston Martin volta à F1 ao assumir as operações da Racing Point, devido à influência de Lawrence Stroll. O bilionário canadense, que é dono da equipe, é também o atual presidente executivo da montadora. Sua entrada na Aston aconteceu no início do ano passado, liderando um consórcio que injetou bilhões na marca britânica, que enfrentava uma grave crise financeira.

A chegada de Stroll à Aston Martin, porém, vinha com uma contrapartida: que a montadora assumisse as operações da Racing Point a partir deste ano, tornando-a uma equipe oficial da marca.

O retorno da Aston Martin à F1 foi confirmado ainda no primeiro trimestre do ano passado e, desde então, a marca vem se preparando para a volta ao Mundial, e o lançamento desta quarta oficializa a chegada da "nova" equipe ao grid.

Do lançamento, certamente o que mais chamou a atenção foi a pintura do AMR21. A volta do verde britânico de corridas já era esperada, afinal, é a cor tradicionalmente ligada à Aston Martin. Mas o carro traz ainda detalhes em preto e rosa, que remete à BWT, que segue como patrocinadora da equipe apesar do contrato anterior, feito com a Racing Point, ter sido dissolvido para que o carro não precisasse ser predominantemente rosa.

Veja abaixo as primeiras imagens do Aston Martin AMR21:

E a montadora não economizou nesse lançamento. Apesar das limitações causadas pela pandemia, forçando a realização de um evento digital, contou com presenças especiais, algo que não víamos na F1 há algum tempo: Daniel Craig, atual intérprete do espião James Bond, que seguirá usando carros da Aston Martin em seu novo filme "Sem Tempo para Morrer", com lançamento marcado para outubro, além do quarterback do Tampa Bay Bucaneers Tom Brady.

A Aston Martin vinha divulgando pistas sobre o AMR21 nas últimas semanas, principalmente sobre mudanças técnicas. Uma delas indicavam a revisão do chassi, para desbloquear mais desempenho, mas a equipe acabou gastando suas fichas de desenvolvimento na célula de sobrevivência.

O objetivo dessas mudanças é mexer na aerodinâmica e no sistema de resfriamento interno do carro. Mas isso não vem como uma surpresa, já que a Racing Point dava indícios de atualizações nessa área desde o ano passado.

Apesar do regulamento congelado, a equipe segue reafirmando que esse é um modelo praticamente novo. Boa parte de suas peças novas vêm de um vácuo no regulamento que a Aston buscou usar a seu favor, podendo adotar equipamentos de 2020 fornecidos pela Mercedes.

Segundo Otmar Szafnauer, chefe da Aston Martin, a filosofia da equipe segue a mesma neste momento de transição: fazer o máximo, gastando pouco. Isso também se deve à introdução do teto orçamentário, com todo o grid precisando reavaliar suas operações para não serem surpreendidas depois, com a redução gradual do orçamento.

Mas essa filosofia não deve durar muito, já que a equipe, e mais especificamente Stroll, têm ambições grandes, de chegar ao topo da F1. Neste momento, o bilionário canadense financia a construção de uma nova sede para a equipe no Reino Unido, que deve ficar pronta em 2022, possibilitando a expansão das operações.

E para uma operação que pretende futuramente chegar ao topo da F1, nada melhor que um piloto que sabe muito bem o que significa dominar o Mundial. Ainda no ano passado, a Racing Point optou por dissolver o contrato de Sergio Pérez, que tinha a vaga garantida para este ano, viabilizando a chegada do tetracampeão Sebastian Vettel.

O piloto alemão é a principal aposta da Aston em sua nova empreitada. Segundo a equipe, Vettel pode ajudar a equipe a pensar como campeões e também colaborar com o desenvolvimento de seu novo companheiro de equipe, Lance Stroll. Para o tetracampeão, essa também é uma ótima chance de começar de novo, após uma sequência de anos ruins na Ferrari.

Já Stroll chega para o seu quinto ano na F1, após sua melhor temporada na categoria em 2020. Apesar de receber elogios de nomes importantes do paddock, devido aos dois pódios e a pole position no ano passado, ele segue sendo muito questionado por fãs do esporte, que criticam a influência do dinheiro de seu pai em sua carreira e na categoria.

E Lawrence Stroll ainda possui mais um objetivo com a chegada da Aston na F1: que possibilite uma troca de tecnologia mais intensa entre os carros da categoria e os modelos de rua da marca. Para garantir que a equipe passe a ser querida pelos fãs do esporte, o bilionário ainda prometeu uma identidade moderna para a Aston.

Agora a Aston inicia a preparação para a pré-temporada da F1, que será realizada entre 12 e 14 de março no Bahrein, que também será palco da primeira corrida de 2021, no dia 28 do mesmo mês.

