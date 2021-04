Vettel: rivalidades na F1 nunca serão iguais a Senna x Prost

Apesar de Max Verstappen e Lewis Hamilton tendo apresentado disputas acirradas, Sebastian Vettel acredita que rivalidade entre pilotos atuais da Fórmula 1 não é capaz de se igualar à de Ayrton Senna e Alain Prost: "Seguimos em frente e progredimos".

O GP do Bahrein de 2021, etapa de abertura da temporada, foi palco de uma batalha 'justa' entre o piloto da Mercedes, Hamilton, e o Verstappen, da Red Bull.

Embora a rivalidade recente tenha motivado os fãs da categoria, Vettel relembrou seus duelos favoritos e disse que acredita que disputas atuais não terão mesma "intensidade" que tinham no passado.

“Quando criança, eu era um grande fã de Michael (Schumacher), então obviamente, quando você passa pela história, há Senna contra Prost, que é o óbvio", disse.

“Eu não tinha idade suficiente para entender. Acho que provavelmente, a melhor disputa de todos os tempos, foi Senna e Prost por causa da intensidade e das diferenças de personalidade. Acho que era uma época diferente.”

“Acho que hoje em dia o mundo inteiro amadureceu e mesmo que você tenha interesses e opiniões diferentes, acho que crescemos como pessoas para sermos capazes de falar uns com os outros, apesar das diferentes visões sobre certas coisas.”

O tetracampeão acredita "amargura e ódio" eram alguns dos ingredientes que motivavam as rivalidades na época de Senna e Prost e que não vemos mais algo parecido atualmente "porque seguimos em frente e progredimos”.

“Acho que havia uma certa intensidade naquela época, só porque as pessoas não eram tão tolerantes como são hoje e provavelmente não eram tão maduras.”

“Havia muita amargura e ódio também, então acho que percorremos um longo caminho desde então, para talvez não ter mais essas lutas tão intensas no caminho.”

“Acho que na pista as lutas ainda são muito intensas, mas provavelmente você não veria mais algo assim no futuro só porque seguimos em frente e progredimos”, concluiu.

Hamilton e Vettel ganharam 10 dos últimos 11 campeonatos de pilotos da categoria máxima e disputaram o título em 2017 e 2018, quando correram pela Mercedes e Ferrari, respectivamente.

Ao falar sobre rivalidade favorita na história da F1, o heptacampeão escolheu "as batalhas minhas e de Seb", chamando-as de "minhas favoritas até agora".

"Saber como é difícil estar onde estamos hoje, saber que estava competindo contra um piloto incrível, e não só isso, mas um grande homem em Seb", disse Hamilton.

"Ele é tetracampeão mundial. Em última análise, quando você está competindo contra outra equipe ao mesmo tempo, a Ferrari, que era muito forte na época - custou muito de nós dois naquele período para permanecermos focados, para entregar resultados no fim de semana", concluiu.

