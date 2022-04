Carregar reprodutor de áudio

Vice-campeão mundial da Fórmula 1 em 1999 pela Ferrari e companheiro do alemão Michael Schumacher no time de Maranello, o ex-piloto norte-irlandês Eddie Irvine criticou o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

"Acredito que ele comete muitos erros. Charles Leclerc (piloto da Ferrari que lidera a temporada 2022 da F1 após duas vitórias em três corridas neste ano) simplesmente não comete esses erros”, afirmou Irvine à Gazzetta dello Sport.

O ex-ferrarista, porém, também fez elogios ao atual campeão mundial da categoria máxima do automobilismo. “Pessoalmente, não acredito que haja ninguém mais rápido que Verstappen", disse o norte-irlandês.

Entretanto, Verstappen sofre com um começo de temporada abaixo do esperado devido a problemas de confiabilidade com seu RB18. O holandês abandonou os GPs do Bahrein e da Austrália com problemas diferentes em seu sistema de combustíveis, o que lhe custou dois segundos lugares que já pareciam garantidos.

Após a disputa de três dos 23 GPs previstos para 2022, o holandês está em sexto lugar no campeonato de pilotos, com 25 pontos, enquanto Leclerc lidera com 71 pontos somados até o momento.

