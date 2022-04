Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes explicou o desafio de refrigeração “no limite” que enfrentou no GP da Austrália de Fórmula 1, que levou Lewis Hamilton a afirmar que a equipe o colocou em uma “posição difícil”.

Depois de ficar em terceiro nas etapas iniciais da corrida de Albert Park no domingo, Hamilton caiu para quinto lugar quando foi ultrapassado na pista por Sergio Pérez e perdeu um lugar para o companheiro de equipe da Mercedes, George Russell, nos pit stops.

Enquanto seguia Russell, Hamilton falou ao pit wall dizendo: “Vocês me colocaram em uma posição muito difícil”.

Hamilton finalmente terminou a corrida em quarto lugar, mas esclareceu depois que sua mensagem no rádio estava relacionada ao superaquecimento de seu carro e não uma crítica à equipe.

O diretor de estratégia de automobilismo da Mercedes, James Vowles, explicou agora as dificuldades de resfriamento que Hamilton estava enfrentando e que desencadearam a mensagem em meio a temperaturas mais altas do que o esperado no dia da corrida em Melbourne.

“Isso foi sobre o resfriamento do motor e manter a unidade de potência fria durante o curso da corrida”, disse Vowles. “Nós levamos tudo ao limite, como você pode imaginar, e um deles é o resfriamento do motor, e você faz isso fechando a carenagem ou alterando o design da parte de trás do carro.

“Essa decisão é tomada no sábado, mas obviamente estamos correndo no domingo, 24 horas depois, e nesta circunstância em particular, o ambiente estava um ou talvez dois graus mais quente do que esperávamos.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Como resultado disso, nós mesmos, e não apenas nós, você teria ouvido isso de equipes de cima a baixo no grid, estávamos no limite do que a unidade de potência pode suportar em termos de requisitos de refrigeração.

“Durante a corrida, quando você está seguindo um carro, isso significa que Lewis teve que comprometer o que estava fazendo. Ele teve que sair do ar sujo do carro na frente dele e se certificar de que ele tinha ar fresco e limpo por meio dos radiadores para baixar as temperaturas da unidade.

“Mas fazer isso torna a corrida com o carro da frente incrivelmente difícil, e é por isso que sua mensagem foi divulgada.”

A corrida de Russell e Hamilton para terceiro e quarto lugares ajudou a Mercedes a manter a segunda posição no campeonato de construtores à frente da Red Bull, que marcou pontos com apenas um carro, após o abandono de Verstappen.

Mas a Mercedes tem lutado para competir com a Red Bull e Ferrari pelo ritmo absoluto até agora nesta temporada, enquanto continua a combater o problema em seu W13.

Embora Hamilton e Russell tenham sido capazes de enfrentar a Red Bull de Pérez em alguns pontos durante a corrida, Vowles destacou como a Mercedes ainda estava atrás das equipes da frente.

“Em termos de onde estávamos em Melbourne, temos que enfrentar a realidade: estávamos um segundo abaixo na classificação em relação à Ferrari e na corrida, Leclerc estava em uma competição própria”, disse Vowles.

“O Bahrein acabou sendo até este ponto da nossa temporada nossa corrida mais competitiva, por exemplo, em relação à diferença com o grupo da frente.

“Em todas as corridas em que avançamos, temos um plano de ação que precisamos testar e desenvolver nesse carro e tenho certeza de que todos os nossos concorrentes têm a mesma coisa.

“Mas a chave é esta: temos que começar a recuperar essa diferença daqui para a frente.”

Leclerc IMITA Rosberg, chega à MARCA DE CAMPEÃO e iguala ALONSO; já MAX tem taxa PIOR que LATIFI

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #173: Qual tamanho dos problemas de Verstappen e Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: