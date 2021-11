A Band, atual detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1, prometeu uma grande divulgação do primeiro GP no Brasil após a pandemia de Covid-19, com cobertura da emissora e, por enquanto, vai cumprindo.

Nas ruas de São Paulo, a equipe do canal simulou pit stops com os carros parados em um semáforo e um cartaz com a frase "F1 é na Band". Confira o 'flagra' da ação compartilhado por Lucas Brito, filho do produtor executivo da cobertura da categoria na época da Globo, Jayme:

O GP de São Paulo está marcado para 14 de novembro, mas os trabalhos já começam no dia 12 com o primeiro treino livre e a classificação para a corrida sprint, novo formato de qualificação da categoria que definirá o grid de largada da prova principal.

O autódromo de Interlagos terá 100% de público. Para comparecer, será necessário estar vacinado com ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 ou apresentar um teste PCR negativo.

Além da emissora paulista, o Motorsport.com também trará toda a repercussão da volta da F1 ao Brasil e fará o tradicional tempo real de todas as sessões do fim de semana.

