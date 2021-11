Ross Brawn, em sua coluna no site oficial da Fórmula 1, rasgou elogios a Max Verstappen após sua vitória dominante no GP do México. Para o diretor técnico da categoria, o movimento na largada, onde pulou para a liderança, foi impressionante e sua capacidade de pensar em diversas estratégias lembra Michael Schumacher.

Apesar disso, destacou que o campeonato ainda está em aberto. Atualmente, o holandês da Red Bull tem 19 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, seu rival direto, e restam quatro corridas para o fim da temporada, duas delas em pistas estreantes na divisão: Catar e Arábia Saudita.

"Embora Checo [Pérez] recebesse o voto emocionante para piloto do dia, para mim ele vai para Max por seu controle na primeira curva", escreveu Brawn relembrando a eleição popular. "Ele não errou o pé, foi um desempenho impressionante junto ao reinício perfeito depois do safety car e como ele não deixou ninguém se aproximar após isso."

"Christian Horner [chefe da Red Bull] disse após a corrida que Verstappen passou muito tempo avaliando estratégias potenciais que poderia usar na largada. Isso me lembra de como Michael Schumacher costumava passar muito tempo andando em uma pista na quinta-feira antes de um fim de semana de corrida."

"Ele olhava para os cantos e verificava as rotas de fuga se as coisas dessem errado. Saberia então se poderia escapar com segurança de um movimento ousado e ter mais confiança para fazê-lo. Max entendeu a primeira curva muito bem e teve confiança para acertá-la."

Brawn relembrou que ainda há muito chão a ser percorrido no campeonato, mesmo com a vantagem de Verstappen: "Faltam quatro corridas e tudo pode acontecer, então essa luta pelo título ainda está longe de acabar. Ouvi alguém dizer que ambos merecem ganhar o título - e de certa forma merecem."

