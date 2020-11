A F1 tem vivido dias no melhor estilo futebol de várzea brasileiro ou Libertadores da América. Pelo segundo GP seguido, um treino teve que ser interrompido por causa da invasão de um cachorro na pista.

Assim como ocorreu na Turquia, um cão conseguiu furar o bloqueio de seguranças e muros e correu pelo circuito de Sakhir, quando restavam meia hora para o término do segundo treino livre, que estava voltando a ativa, após o forte acidente de Alexander Albon.

O episódio divertiu os pilotos quando ficaram sabendo o motivo da bandeira vermelha. Sebastian Vettel, por exemplo, disse: "Se eu soubesse que cachorros eram permitidos, eu teria trazido os meus", antes de cantar trecho da música “Who let the dogs out”, sucesso do grupo Baha Men.

Já Lewis Hamilton, se preocupou com seu velho companheiro. Ao ser informado de um cachorro na curva 1, ele disse: “Espero que não seja Roscoe”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Raikkonen 'TROLLA' Hamilton nas redes sociais; relembre momentos ICÔNICOS de uma F1 RAIZ

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?