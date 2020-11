F1: Hamilton bate Verstappen e lidera dia no Bahrein; Albon bate

Após liderar o primeiro treino livre para o GP do Bahrein de Fórmula 1, Lewis Hamilton voltou a ser dominante na segunda sessão prática desta sexta-feira em Sakhir e fez o tempo mais rápido do dia, registrando a marca de 1min28s971.

O piloto britânico da Mercedes foi mais de três décimos mais rápido que o holandês Max Verstappen, segundo colocado com a Red Bull. O top-3 foi fechado pelo finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes.

O treino ficou marcado pelo acidente de Alexander Albon. Pressionado e sob risco de perder a vaga na Red Bull em 2021, o anglo-tailandês perdeu o controle do carro na entrada da reta de Sakhir e bateu forte a aproximadamente 44 minutos do fim da sessão.

O incidente gerou bandeira vermelha e a sessão ficou parada por mais de 10 minutos. Quando a pista foi liberada novamente, um cachorro invadiu o traçado e o treino foi paralisado mais uma vez.

De todo modo, quem ficou com a quarta posição foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point. As cinco primeiras posições foram completadas pelo australiano Daniel Ricciardo, piloto da Renault.

O sexto foi o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri. Britânico da McLaren, Lando Norris foi o sétimo, à frente do canadense Lance Stroll, da Racing Point. O russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, foi o nono. O top-10 foi fechado pelo próprio Albon, que chegou a marcar tempo.

