O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, revelou que a equipe planeja dar a Carlos Sainz alguma quilometragem em um carro de 2018 no início do próximo ano.

No entanto, nem Daniel Ricciardo nem Sebastian Vettel terão qualquer experiência em pista funcionando com suas respectivas novas equipes, McLaren e Aston Martin antes de seus carros de 2021.

Com o próximo teste de pós-temporada em Abu Dhabi restrito a novatos, não há oportunidades para os pilotos que mudaram de equipe rodarem os carros atuais na pista.

Apenas três dias de testes oficiais de pré-temporada, a serem compartilhados entre dois pilotos, estão programados para o próximo ano e, portanto, aqueles que mudaram de time terão uma oportunidade limitada de completar qualquer quilometragem antes da primeira corrida.

No entanto, as regras permitem o uso de carros de dois anos sem restrições, razão pela qual Fernando Alonso esteve recentemente ocupado registrando milhas em vários circuitos ao volante de um Renault 2018, antes de correr para o novo equipamento Alpine no próximo ano.

A Ferrari também tem um carro adequado para 2018 e irá disponibilizá-lo para Sainz assim que ele estiver contratualmente livre de seus compromissos com a McLaren em janeiro.

No entanto, a McLaren não tem a oportunidade de rodar um modelo 2018 com motor Renault para Ricciardo, enquanto a Racing Point não tem um carro para Vettel usar.

“Certamente um dia e meio é muito curto, é muito pouco tempo”, disse Binotto. “Obviamente estamos tentando organizar algo para o Carlos, para que ele agilize sua integração com a equipe, com os engenheiros, com o carro, com a nossa forma de trabalhar, com os nossos procedimentos.”

“O simulador será importante nesse aspecto - com o simulador ele pode trabalhar com sua equipe de corrida, seus engenheiros, seus técnicos.”

“No momento, estamos tentando nos organizar, eventualmente em janeiro, para andar com um carro velho, só para ter certeza de que ele se acostumará principalmente com nossa equipe e procedimentos, e conhecer as pessoas.”

O chefe da McLaren, Andreas Seidl, disse que a equipe não será capaz de colocar um MCL33 para Ricciardo, já que se prepara para mudar para a potência Mercedes no próximo ano.

“Em termos de guiar um carro antigo, infelizmente, não temos essa possibilidade no momento”, disse o alemão. “Não estamos preparados para isso devido às recentes mudanças nas unidades de força que tivemos na McLaren.”

“No final, temos certos recursos dentro da equipe que são limitados, em algum momento, e simplesmente precisamos tomar as decisões de como queremos usar esses recursos para o máximo resultado final em termos de resultados.”

“E nós claramente tomamos a decisão de que o investimento para colocar algo assim tem menos prioridade em comparação com outras coisas. E foi assim que acabamos na posição em que estamos agora.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

SEXTA-LIVRE: Os treinos para o GP do Bahrein e notícias da F1, com destaque para Ferrari e Mercedes

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?