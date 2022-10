VÍDEO: Chocante toque entre Stroll e Alonso no GP dos EUA

Carregar reprodutor de áudio

O GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 foi um dos mais movimentados da temporada até aqui! Com pista seca e condições favoráveis para ultrapassagens, a corrida em Austin proporcionou momentos de tirar o fôlego: como o toque entre Fernando Alonso e Lance Stroll.

Stroll e Alonso se envolveram em um grande acidente na reta oposta ainda na volta de número 22 da corrida. O incidente entre os dois fez a Alpine do espanhol levantar por alguns instantes antes de atingir o chão com força novamente. Em um movimento de defesa a ação de ultrapassagem de Alonso, o canadense moveu o carro e as rodas dos dois carros acabaram se encontrando.

Mesmo com o carro 'empinando' durante o acidente e com danos, Alonso foi para os boxes, fez algumas trocas e voltou para a pista. O resultado? O espanhol cruzou a linha de chegada em sétimo lugar, mas acabou caindo para P15 muitas horas depois do fim do GP por conta de um protesto feito pela Haas indicando que o piloto da Alpine não recebeu a bandeira preta e laranja o obrigando ir aos boxes para reparo do carro que visivelmente estava com problemas.

Além disso, Lance Stroll foi considerado o culpado do incidente e foi punido com três posições no grid de largada para o GP do México, neste fim de semana.

GPzaço' nos EUA! Verstappen passa Hamilton no fim, supera ERRO em pit e é 1º. Red Bull CAMPEÃ da F1

