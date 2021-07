Max Verstappen e Lewis Hamilton finalmente se encontraram após a colisão entre os dois no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 há cerca de duas semanas. No incidente, o holandês levou a pior e foi parar no hospital devido ao impacto de 51G, enquanto o britânico sofreu uma punição de dez segundos, o que não o impediu de vencer a corrida.

Desde então, os dois, junto a suas equipes Red Bull e Mercedes trocam farpas nos bastidores, com acusações de jogo sujo, provocações entre os chefes dos times e um recurso da escuderia austríaca para aumentar a penalidade do heptacampeão.

A categoria retorna às pistas a partir desta sexta-feira (30), com o primeiro treino livre da etapa da Hungria, mas o circo da F1 já está por lá e os rivais pelo título voltaram a ficar cara a cara. Confira no vídeo:

F1 2021: Verstappen x Hamilton TOMA GRANDES PROPORÇÕES e TRETA envolve até TELEFONEMA; saiba tudo

