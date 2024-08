VÍDEO F1 - Di Grassi: "Verstappen é psicopata do esporte'

Lucas Di Grassi, piloto brasileiro campeão da Fórmula E, comentou em entrevista exclusiva ao Motorsport.com sobre a situação atual da Fórmula 1, que teve passagem na categoria em 2010. O astro da F-E disse que Max Verstappen é um "psicopata do esporte" e um "piloto fora de série".

Sobre a nova geração da F1, elogiou como "bem preparados e bem treinados" os atuais pilotos do grid, citando a dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, indicando a média de idade cada vez mais baixa, estimulada pelos simuladores.

Di Grassi comentou que desempenho de Verstappen é comparável com o de Lewis Hamilton em seu auge, por Hamilton ser um dos "pilotos mais completos que já passaram pelo esporte".

Além disso, Di Grassi comentou a questão de, mesmo sendo tricampeão mundial, Max segue jogando simulador às duas da manhã e até instalou simulador de corrida no próprio avião, jogando durante a volta das corridas da F1.

