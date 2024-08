F1: Conheça o engenheiro de Oscar Piastri que é atleta olímpico

Enquanto as Olimpíadas acontecem a todo vapor em Paris e a Fórmula 1 segue na pausa de agosto, algumas histórias curiosas surgiram no paddock e começaram a se espalhar entre os fãs de automobilismo. Por exemplo, o engenheiro de Oscar Piastri que é campeão olímpico.

Tom Stallard, que acompanha o australiano nos fins de semana com a McLaren, ganhou uma medalha olímpica na edição de 2008 no remo. O barco da equipe da Grã-Bretanha terminou em segundo lugar, diferente do que aconteceu em 2024, quando ficaram com o ouro.

Apesar de ser um feito curioso, Piastri comentou que não costuma pensar muito sobre a conquista de Stallard durante os fins de semana.

“É obviamente muito legal para Tom ter essa conquista na vida e eu acho que acrescenta uma perspectiva bem única para um engenheiro de corrida ser um ex-atleta. Não há muitas pessoas no paddock que podem dizer isso, eu acho”.

O australiano também contou que já teve experiência de remar ao lado de Tom, mas teve uma experiência difícil.

"Já remei com ele antes. Para ele foi bom, para mim não. Posso ver por que ele foi tão bom nas Olimpíadas. Acho que isso acrescenta uma perspectiva única. Obviamente orgulhoso de suas conquistas e do que isso pode trazer para o jogo, eu acho. Poucas técnicas de remo se traduzem em direção, mas acho que definitivamente do ponto de vista da mentalidade, é algo muito interessante de se ter".

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!