Dois dias depois do GP de São Paulo de Fórmula 1, foi divulgado o onboard de Max Verstappen na batalha pela liderança contra Lewis Hamilton na volta 48, que foi recheada de polêmica pelo movimento de defesa do holandês na curva do lago.

O britânico o ultrapassava por fora e chegou a colocar meio carro à frente, mas foi empurrado para fora do traçado pelo rival, que também acabou escapando. No replay, é possível ver o piloto da Red Bull alongando a tangência da curva.

A discussão em torno da disputa foi até que ponto os comissários deveriam intervir na batalha em pista e até que ponto o "let them race (deixe-os correr)" é válido. A F1 foi muito contestada pelos critérios de punição em 2021, devido ao debate sobre quem é o "mais" ou "menos" culpado em cada incidente.

No GP de São Paulo, o movimento de Verstappen foi notado pela organização, mas a investigação foi dada como "desnecessária" momentos depois e o jogo seguiu. Pouco tempo depois, o diretor de provas Michael Masi disse que eles não tiveram acesso ao onboard do holandês para fazer seu julgamento.

F1 2021: AULA de Hamilton no BRASIL faz JOGO VIRAR pró-Mercedes? A Red Bull ERROU com Verstappen? | RETA FINAL

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: