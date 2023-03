F1: Alonso revela que correu com ossos quebrados em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso revelou que correu com ossos quebrados na mão durante 2022, à frente de seu companheiro de equipe na Fórmula 1 da Aston Martin, Lance Stroll, que voltou de lesão neste fim de semana.

A lesão foi sofrida quando o espanhol bateu no muro durante o Q3 na Austrália no ano passado. Alonso sofreu uma falha hidráulica a bordo da sua Alpine para encerrar uma volta em que estava mais rápido no segundo setor.

Embora o bicampeão de F1 não tenha perdido nenhuma corrida, ele continuou com as bandagens em seu pulso até o GP de Mônaco, quatro etapas depois.

Falando antes da abertura da temporada de 2023 no Bahrein, o piloto de 41 anos explicou que ainda sofria com os efeitos da quebra de ossos nas mãos até agosto.

Questionado pelo Motorsport.com para relatar sua experiência, Alonso disse: “No meu caso, quebrei alguns ossos em ambas as mãos no ano passado.

“Então, até agosto, eu não estava totalmente recuperado. Senti um pouco de dor, mas adoramos correr!”

Isso ocorre antes de Stroll fazer um retorno neste fim de semana, depois que o piloto da Aston Martin se envolveu em um acidente de ciclismo antes da pré-temporada enquanto se preparava na Espanha.

Embora a equipe tenha relatado apenas "lesões leves", a Aston levou à especulação do paddock de que Stroll havia quebrado os pulsos e precisava de tratamento especializado duradouro.

No entanto, nesta quinta-feira antes da corrida de Sakhir, a equipe anunciou o rápido retorno do canadense após um procedimento.

Isso significa que o piloto reserva da Aston e campeão da FIA F2, Felipe Drugovich, que estava de prontidão - não fará sua estreia na F1 neste fim de semana.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, que considerou as lesões dele e de Stroll "coisas muito diferentes", acrescentou: "Não sei exatamente o que Lance tem. É uma coisa privada… ele vai ver suas condições no carro, obviamente.

“Já é uma notícia muito boa que ele está aqui e que vai tentar. Isso mostra sua vontade de vencer e sua motivação para vencer com esta equipe.

"Isso é lutar por qualquer posição que pudermos neste fim de semana. Ele está aqui pronto para tentar. Isso é um sinal muito bom."

Embora o chefe da equipe, Mike Krack, tenha admitido durante os testes de pré-temporada no Bahrein na semana passada que Stroll ainda não havia experimentado o AMR23 no simulador de Silverstone, Alonso revelou que Stroll desde então realizou sessões depois de manter a comunicação com a equipe o tempo todo.

“Estamos em contato desde o primeiro dia”, disse Alonso. “Então, Lance foi atualizado sobre tudo durante o teste. Conversamos com ele durante o almoço e também nas sessões noturnas.

“Ele esteve no simulador nos últimos dias também nos dando feedback, então estávamos na mesma página basicamente em tempo real.”

Drive to Survive: saiba quais são os pontos positivos e negativos da nova temporada

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music