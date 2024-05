McLaren Zak Brown acredita que Adrian Newey não foi o último 'dominó a cair' no jogo de poder que acontece dentro da Red Bull na O CEO daacredita que Adrian Newey não foi o último 'dominó a cair' no jogo de poder que acontece dentro dana Fórmula 1

Na quarta-feira foi anunciado que o 'guru' do desing, Newey, deixará a equipe de Milton Keynes após 19 anos, nos quais ele ajudou o time a conquistar sete campeonatos de pilotos e sei de construtores tendo Sebastian Vettel e Max Verstappen como estrelas.

Entende-se que Adrian Newey resolveu sair após se desiludir com a briga política interna que vem acontecendo na Red Bull na busca pelo controle da equipe entre o lado tailandês, dando respaldo ao chefe de equipe Christian Horner, e o lado austríaco que estaria aliado a Helmut Marko e a família Verstappen.

O assunto explodiu e veio a público quando foi aberta uma investigação interna contra Christian Horner por comportamento inapropriado contra uma funcionária. A denúncia, incialmente, foi rejeitada, mas desde então foi objeto de recurso.

Chefe da equipe rival, Brown disse que ele não estava surpreso que alguém "tão íntegro" como Newey estava deixando a Red Bull e revelou que não espera que a saída de Adrian seja a última entre os funcionários de alto escalão do time de Milton Keynes.

"Se eu estou surpreso? Seis meses atrás eu teria ficado surpreso", disse. "Mas, com tudo que tem acontecido desde o começo do ano e conhecendo Adrian muito bem, eu não estou surpreso que ele está saindo. Acredito que o que está acontecendo [na Red Bull] é um pouco desestabilizador. Essa é, provavelmente, a primeira peça do dominó a cair e acredito que não seja a última com base nos currículos que estamos vendo por aí."

Quando questionado para esclarecer se a McLaren tem recebido currículos desde o início da turbulência na Red Bull, Brown respondeu: "Sim, temos visto uma grande quantidade de currículos chegando."

Newey estará disponível para se juntar a outra equipe a partir de março de 2025, com a Ferrari sendo uma grande concorrente em conseguir contar com os trabalhos do engenheiro. Enquanto isso, Zak Brown aboliu a ideia da McLaren se movimentar para tê-lo na equipe.

Conversa com ROBERTO CABRINI: As VERDADES de ÍMOLA-94, a INVESTIGAÇÃO da morte e o CHORO por Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!