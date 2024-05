Natural de Boca Ratón, cidade próxima a Miami, o norte-americano Logan Sargeant vê a possibilidade de ser demitido da Williams após disputar sua 'corrida de casa' neste fim de semana da Fórmula 1 na Flórida.

Isso porque a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) recebeu da Mercedes um pedido para conceder a superlicença da F1 ao jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, júnior das Flechas de Prata que é apontado como provável substituto de Sargeant a partir da próxima etapa de 2024, em Ímola, na Itália.

A notícia da solicitação da Mercedes, que é fornecedora de motores da Williams, veio de Will Buxton, jornalista da própria F1 e veterano repórter da categoria máxima do automobilismo. O entrave, porém, é a idade de Kimi: ele tem 17 anos, um a menos do que o exigido pela FIA para dar a superlicença a alguém.

Após o britânico publicar a informação, um porta-voz da FIA confirmou ao GP Blog que a entidade recebeu o pedido, embora não tenha revelado detalhes sobre a solicitação. Além de júnior da Mercedes, Antonelli é o atual campeão da FRECA e, em 2024, disputa a F2 pela equipe Prema.

Andrea é cotado para assumir a vaga que será deixada pelo britânico Lewis Hamilton na Mercedes em 2025, já que o heptacampeão mundial vai para a Ferrari. Assim, por Kimi na Williams em substituição a Logan seria uma forma de preparar o jovem italiano para as Flechas de Prata na temporada seguinte.

Nas últimas semanas, Antonelli já vem pilotando carros antigos da Mercedes F1 como forma de preparação. A informação de que ele deve substituir Sargeant na Williams veio à tona há alguns dias através do repórter britânico Joe Saward, também especializado na elite global do esporte a motor.

Entretanto, sabe-se que a Williams deseja contar com Kimi pelo menos até o fim de 2025, além de a precoce idade do italiano demandar uma liberação especial da FIA para que ele possa correr na próxima etapa da F1 2024, em Ímola. Andrea só completa 18 anos em agosto, meses depois da corrida na Itália.

