Após liderar as duas primeiras partes da classificação para a corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1, Lando Norris teve um SQ3 amargo, fechando apenas na nona posição para a prova deste sábado. E, segundo o piloto da McLaren, a queda na performance se deu pelo fato de ter "forçado demais" na última volta.

Com uma McLaren amplamente atualizada em Miami, Norris surpreendeu ao liderar as duas primeiras partes do quali. Mas ele perdeu 0s8 para a Red Bull em nos primeiros setores da única volta rápida que os pilotos fizeram no SQ3.

Na volta de Norris na SQ3, ele teve momentos dramáticos de sobresterço nas curvas 1, 2, 3, 4 e 7 no setor de abertura do Hard Rock Stadium, onde acabou sendo 0s831 mais lento do que Verstappen, já que sua dirigibilidade pareceu melhorar na última volta.

Quando perguntado sobre o que havia dado errado, Norris respondeu: "Eu apenas forcei demais, simples assim. O carro estava muito bem. Para ser honesto, foi uma bobagem, alguns erros na Curva 1 e uma grande espiral a partir daí".

"É uma pena, a equipe fez um bom trabalho, as atualizações estão funcionando, então estou feliz com tudo, só não com uma coisa".

Norris também disse que espera ganhar posições a partir de seu nono lugar na largada para a sprint de Miami, já que seu "ritmo foi muito bom" na abertura do evento.

"Provavelmente um dos mais rápidos", acrescentou sobre seu potencial. "Portanto, estou desapontado com o dia de hoje, mas farei o meu melhor amanhã."

No outro MCL38 - embora tenha usado apenas metade das peças novas que seu companheiro de equipe - Oscar Piastri disse que "foi uma sessão realmente complicada para todos" e se perguntou "se a pista mudou um pouco [no SQ3] ou se todos nós pensamos que o macio seria muito melhor".

Piastri, que largará três posições à frente de seu companheiro de equipe para a corrida de sprint, continuou: "Mas minha volta foi péssima e estava em P6, então acho que todos devem ter tido uma corrida ruim.

"Acho que o Lando fez a volta mais rápida de todas na SQ2, o que é um pouco estranho, mas aceito o P6."

