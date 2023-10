Foi divulgada nesta quarta-feira (18) uma nova prévia do filme "Ferrari", que conta a história de Enzo Ferrari, fundador da histórica montadora italiana e da equipe de competições automobilísticas.

O filme tem o ator Adam Driver (Star Wars Episódios VII, VIII e IX e indicado ao Oscar de Melhor Ator por História de um Casamento) no papel de Il Commendatore. O elenco conta ainda com Penélope Cruz (vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Vicky Cristina Barcelona), Shailene Woodley (A Culpa é das Estrelas) e Patrick Dempsey (Grey's Anatomy).

O ator brasileiro Gabriel Leone, que dará a vida a Ayrton Senna na minissérie da Netflix, também integra o elenco no papel de Alfonso de Portago, que correu pela Ferrari na Fórmula 1 em 1956 e em 1957 e que morreu a bordo de um carro da equipe italiana na Mille Miglia de 1957, que será o foco do longa, dirigido por Michael Mann (O Último dos Moicanos e Inimigos Públicos).

Veja abaixo o novo trailer do filme "Ferrari":

No trailer, é possível compreender a base história do longa, que se passa no verão de 1957, tendo como foco a crise de Enzo Ferrari, tanto na vida pessoal quanto na profissional.

"A falência ronda a companhia que ele e sua esposa, Laura, construíram do zero 10 anos antes. Seu casamento tempestuoso sofre com a perda de seu filho. Ferrari sofre com o reconhecimento do outro. O desejo de seus pilotos pelas vitórias os levam para além do limite. Ele arrisca tudo em uma corrida, uma prova traiçoeira de 1000 milhas pela Itália, a icônica Mille Miglia", diz a sinopse oficial.

O longa-metragem teve sua primeira exibição no fim de agosto como parte da mostra competitiva do Festival de Veneza, um dos mais importantes do mundo do cinema. No agregador Rotten Tomatoes, o filme conta com uma aprovação de 72% entre os críticos, com elogios em especial à atuação de Cruz.

Sua estreia no circuito comercial será em 25 de dezembro nos Estados Unidos e no Reino Unido, com previsão de lançamento para o Brasil apenas em 08 de fevereiro de 2024..

Relembre o primeiro teaser do filme "Ferrari", lançado em agosto:

F1 deve IMPOR medida que AGRADA HAMILTON e torna MOMENTO ATUAL duplamente importante: tudo por 2026 F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte do nosso ca nal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!