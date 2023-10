A Ferrari chega ao GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 com o objetivo de apagar o erro do Catar: os engenheiros têm dado muita atenção aos dados de simulador devido à corrida sprint, com apenas um treino livre. O SF-23 não terá grandes mudanças no Texas, apenas uma adaptação necessária à pista de Austin, com seus solavancos e subidas.

No boletim técnico que será divulgado pela FIA na manhã da próxima sexta-feira (20), informando os jornalistas sobre as atualizações técnicas para o GP, a Ferrari se limitará a "nada de novo para este evento".

A equipe não tem novidades para estrear em Austin, mesmo tendo dito mais cedo no ano que teria o último pacote de atualizações neste GP.

O túnel de vento de Maranello está ocupado exclusivamente com o trabalho de desenvolvimento do carro de 2024, e os aerodinamicistas da equipe já não trabalham mais com o SF-23. Isso não significa que o time de Enrico Cardille não tenha se mexido para colocar um carro adequado para o circuito texano, com suas diferenças de altitude e uma superfície complicada.

A dificuldade de afinação está em encontrar a altura certa do carro em relação ao solo para encontrar o máximo de carga aerodinâmica no assoalho sem perda de performance ou porpoising. Uma mudança óbvia é o motor de Carlos Sainz e a troca do tanque e o sistema de combustível do espanhol após o vazamento que impediu sua participação no GP do Catar.

Charles Leclerc e Carlos Sainz Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A Ferrari tem cinco GPs (e duas sprints) para tirar a diferença de 28 pontos para a Mercedes e conquistar o vice-campeonato de construtores, repetindo o resultado do ano passado. Mas o GP do Catar representou um passo atrás em relação às provas anteriores.

Em Austin teremos novamente uma corrida sprint, com apenas um treino livre na sexta-feira antes da classificação para o GP do domingo. O traçado americano é conhecido e não representa incógnitas, por isso será fundamental um bom trabalho de simulação para os ajustes do SF-23 com as adaptações aerodinâmicas.

É preciso também prestar muita atenção à quilometragem dos motores. A pista americana precisa das unidades de potência, e deve ser utilizada a menos 'rodada'.

F1 deve IMPOR medida que AGRADA HAMILTON e torna MOMENTO ATUAL duplamente importante: tudo por 2026 F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte do nosso ca nal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!