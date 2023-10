A recente compra de parte da Alpine na Fórmula 1 por um consórcio de investidores que conta com estrelas do esporte mundial evidenciou ainda mais a crescente tendência de atletas, bem como atores, cantores e outras celebridades, a investir em equipes e ligas esportivas mundo afora.

Segundo o The Athletic, que, entre outras coberturas, acompanha a F1, os motivos por trás dessa onda de investimentos giram em torno de alguns fatores: 'valor sentimental' - integrar algum time que marcou a história da pessoa e/ou sua família -; 'amor pelo esporte' - independentemente de qual modalidade é praticada -; 'diversão' - investir em esportes é mais agradável do que aplicações tradicionais -; e 'incentivo' - alguns querem impulsionar as pequenas ligas que estão surgindo.

Outro aspecto também levado em conta é o investimento de atletas negros em equipes ou ligas em busca de uma maior diversidade dentro do esporte. O Motorsport.com lista abaixo algumas das celebridades que estão inseridas nesse meio, confira:

Lewis Hamilton

O heptacampeão mundial de F1 é coproprietário da equipe de futebol americano Denver Broncos. A 'entrada' de Lewis no investimento a esportes norte-americanos aconteceu em agosto do ano passado, mas a porcentagem da participação do britânico não foi divulgada. O piloto, antes de 'entrar' na NFL, estava entre os nomes de um grupo de investidores que tentou comprar a equipe inglesa de futebol Chelsea.

Nico Rosberg

Assim como Hamilton, seu antigo rival na F1, Rosberg tem uma equipe na Extreme E, categoria de rally composta por carros elétricos e com foco na sustentabilidade. Sergio Pérez também se junta a Lewis na E1, competição em desenvolvimento para barcos de corrida elétricos.

Sebastian Vettel

O tetracampeão mundial de F1 faz parte do grupo de investimentos que aportou capital na SailGP, que irá participar do campeonato global de vela.

Lando Norris e Carlos Sainz

Os dois pilotos de F1 se uniram a futebolistas campeões mundiais e europeus e investiram num fundo de 50 milhões de euros (R$266,46 bilhões) voltado para o esporte.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, David Beckham

David Beckham A lenda do futebol se aposentou em 2013 e, pouco depois disso, iniciou negociações para se tornar coproprietário do Inter Miami CF, atual equipe do argentino e diversas vezes 'melhor do mundo' Lionel Messi. Em 2019, Beckham também adquiriu 10% no Salford City, da quinta divisão do futebol inglês.

LeBron James

Os termos do acordo são sigilosos, mas o astro da NBA é sócio do Boston Red Sox, time profissional de beisebol, desde março de 2021. No ano passado, o atleta do Los Angeles Lakers também se tornou sócio minoritário do famoso time de futebol italiano Milan. O atleta também é sócio da Roush Fenway Racing, uma equipe da NASCAR.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Drivers parade Lewis Hamilton, Mercedes-AMG with Michael Jordan

Michael Jordan

A lenda da NBA possuía seu próprio time. O seis vezes campeão da liga era dono do Charlotte Hornets, tendo comprado a equipe em 2010 por 275 milhões de dólares (cerca de R$1,385 bilhões). Ele vendeu a franquia no meio deste ano. Além disso, o astro do esporte também é sócio da 23X1, equipe da NASCAR.

Magic Johnson

Liderada por Magic Johson, o Guggenheim Baseball Management comprou o LA Dodgers - equipe de beisebol - por 2,5 bilhões de dólares (R$12,6 bilhões) em 2012 - a maior quantia de dinheiro paga por uma franquia esportiva na época. E em 2014, Johson liderou um outro grupo de investidores e aplicou capital no Los Angeles Sparks, da WNBA.

Giannis Antetokuompo

O atleta da NBA tem uma participação - não revelada em detalhes - no time da MLB Milwaukee Brewers.

Nico Rosberg, Mercedes-Benz Ambassador and Tom Brady, NFL Player

Tom Brady

O quarterback mais famosos da NFL tem investimento em cinco equipes diferentes, tendo também participação no Raiders da própria NFL, no Aces da WNBA, além de em um time em expansão na MLP - Major League Pickleball. Ademais, também tem capital na liga de barcos de corrida elétricos.

Kevin Durant

O atleta de basquete adquiriu uma participação de 5% no Philadelphia Union - time de futebol da MLS - em 2020 com opção de obter mais 5% no futuro. O valor pago por Durant não foi divulgado. Além disso, o jogador tem investimentos na liga de Pickleball, na Liga Nacional de Ciclismo, em times da NWSL e da Premier League Lacrosse.

James Harden

Estrela da NBA, Harden é investidor do Houston Dynamo, uma equipe de futebol da liga norte-americana. Ele é sócio minoritário e detém 5% dos 'direitos' do clube: de acordo com o Front Office Sports, Harden desembolsou cerca de 475 milhões de dólares (R$2,3 bilhões).

Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images Serena Williams on the grid

Serena Williams

A lenda do tênis feminino é sócia minoritária do Miami Dolphins, um dos principais times da NFL - liga norte-americana de futebol americano - desde 2009. Além disso, ela também é investidora do time de futebol fundado por Natalie Portman, o Angel City.

Naomi Osaka

A tenista japonesa faz parte do grupo de proprietários do North Carolina Courage, um clube da Liga Nacional de Futebol Feminino, e também investiu no Miami Pickleball ao lado do também tenista Nick Kyrgios, do astro da NFL Patrick Mahomes e do agente da NBA Rich Paul.

Ryan Reynolds e Rob McElHenney

Os dois atores aparecem como o principal 'case' quando se fala em investimento no esporte. Reynolds e McElhenney compraram o Wrexham em 2020, um time de futebol da quarta divisão da Inglaterra, por cerca de 2 milhões de euros (R$12,7 milhões). Além disso, a dupla, em junho de 2023, se juntou ao consórcio que comprou parte da Alpine na F1.

Michael B. Jordan

Assim como Reynolds e McElhenney, Jordan também faz parte do grupo que investiu dinheiro na Alpine neste ano. O ator também é um investidor minoritário do time de futebol inglês AFC Bournemouth.

Justin Timberlake

Ex-membro da boyband 'NYSC', Justin Timberlake se tornou um acionista minoritário do Memphis Grizzlies - uma equipe de basquete do Tennessee em 2012. O cantor tem um grupo de investimentos chamado Tenman Sports e aplicou 5 milhões de dólares (R$25,2 milhões), o que lhe rendeu uma participação de 2,84%.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Musician Usher on the grid with Stefano Domenicali, CEO, Formula 1

Usher

Desde 2005, o cantor é sócio minoritário do famoso time de basquete norte-americano que disputa a NBA (principal liga de basquete dos EUA) Cleveland Cavaliers. De acordo com a Forbes, Usher investiu 9 milhões de dólares (R$45,3 milhões).

Bill Murray

O ícone de Hollywood é um grande apreciador da liga secundária de beisebol. Atualmente, ele é dono de três times: Hudson Valley Renegades, Charleston RiverDogs e Brockton Rox.

Wil Ferrell

Responsável por dar vida ao icônico personagem 'Ricky Bobby' em filme inspirado na NASCAR, o ator é um dos proprietários do time de futebol Los Angeles FC.

Matthew McConaughey

Estrela vencedora de um Oscar, McConaughey é investidor e co-proprietário do time de futebol da MLS, Austin FC.

Jackie Chan

O famoso ator de Hong Kong é dono da equipe Jackie Chan DC Racing que compete no Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

Patrick Dempsey

A exemplo de Chan, o ator tem envolvimento no WEC com a Dempsey Proton Racing.

Natalie Portman

A atriz israelense-americana é dona do clube de futebol feminino de Los Angeles Angel City. A equipe faz parte da Liga Nacional de Futebol Feminino e, além de Portman, conta com grandes nomes como Julie Foundy, Serena Williams, a atriz America Ferreta e a cantora Cristina Aguilera.

Reese Witherspoon

Considerada uma das atrizes mais ricas do mundo, a norte-americana e seu marido Jim Toth se juntaram a um grupo de investidores e se tornaram proprietários minoritários do Nashville Soccer Club, um clube de futebol que disputa a MLS - Major League Soccer. Além disso, Reese demonstrou interesse, no começo deste ano, em investir no Arsenal, da Inglaterra.

Elton John

Muito antes de as estrelas de hoje se envolverem com equipes no esporte, o cantor assumiu o comando do time de futebol inglês Watford FC na década de 1970. Depois de alcançar o que pretendia, em 2022, ele se tornou presidente honorário vitalício e ainda os apoia financeiramente.

F1 deve IMPOR medida que AGRADA HAMILTON e torna MOMENTO ATUAL duplamente importante: tudo por 2026 F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

OUÇA: Pérez e até Marko na 'corda bamba' da RBR. Andretti-Ferrari na F1? Caos pré-EUA Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music Faça parte do nosso ca nal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!