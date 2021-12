VÍDEO: Mercedes liga pela primeira vez motor do carro da F1 2022

Apesar das férias mal terem começado, os trabalhos na Fórmula 1 não param, ainda mais com a revolução técnica aguardada para o próximo ano. E a Mercedes foi a primeira a dar um "presente de Natal" para os fãs, ligando pela primeira vez o motor do W13, seu carro para 2022 que será guiado por Lewis Hamilton e George Russell.

O vídeo foi divulgado pela equipe nas redes sociais nesta quinta-feira (23). A primeira vez que o motor de um carro é ligado já virou uma tradição dentro da F1, com os funcionários da fábrica acompanhando de perto o momento.

Veja abaixo o momento:

As imagens não dão pistas de como será o W13, mas mostram decorações do octacampeonato consecutivo de construtores na fábrica da equipe, além do chefe Toto Wolff, que acompanhou o momento via vídeochamada no celular.

A expectativa é que o carro de 2022 torne o grid mais nivelado, reduzindo as diferenças de performance entre as equipes. Mas o motor seguirá o mesmo modelo dos anos anteriores, com uma diferença: a especificação apresentada no começo da próxima temporada será congelada até o fim de 2025.

Em 2026 a F1 terá uma nova geração de motores, que promete ser mais barato, verde e tecnologicamente menos complexo, como forma de atrair novas montadoras ao grid no futuro. Segundo informações recentes, o Grupo VW está próximo de confirmar pelo menos uma de suas marcas, a Audi, enquanto a situação da Porsche segue indefinida.

A pré-temporada de 2022 ainda não teve suas datas definidas, mas há a expectativa de que os seis dias sejam divididos em duas semanas e dois locais diferentes: primeiro em Barcelona, no final de fevereiro e depois no Bahrein, palco do primeiro GP, no começo de março. Por isso, a previsão é de que as equipes organizem os lançamentos dos carros para fevereiro.

