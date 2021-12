O bicampeão da Fórmula 1 Fernando Alonso disse que não esteve muito envolvido no desenvolvimento do carro da Alpine para o próximo ano, esperando intensificar sua participação nos próximos meses, quando os testes começarão de fato.

Em 2022 a F1 promete uma revolução com um conjunto de regulamentos bem distintos, trazendo um carro novo, muito diferente do atual.

Apesar do adiamento, originalmente programado para 2021, as equipes não puderam desenvolver o carro ao longo de 2020 para manter os gastos sob controle, evitando também que os funcionários tivessem que se desdobrar para cobrir dois projetos simultâneos.

Alonso, que voltou à F1 neste ano, disse que as restrições fizeram com que ele não pudesse estar muito presente no processo de desenvolvimento. Questionado sobre sua participação, ele disse: "Não muito para ser honesto".

"Sendo honesto, o desenvolvimento foi acompanhado pelos projetistas, simuladores, o novo regulamento é muito restrito no começo, então haviam muitas explicações sobre o que podíamos ou não fazer".

"É um projeto novo e estranho para todos, acredito. Agora, em dezembro e janeiro iniciaremos o trabalho com o simulador e, com sorte, estaremos mais envolvidos".

Fernando Alonso, Alpine/Renault RS18 Mule Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O espanhol, que terminou em 10º no Mundial em seu retorno, diz ter "altas expectativas" pelo novo carro da Alpine.

"Mais potência nas retas e mais downforce nas curvas é o que queremos no próximo ano, todos os pilotos. Somos fortes em muitas áreas e precisamos apenas de um pacote competitivo vindo das fábricas de Enstone [sede da equipe] e Viry [fábrica de motores]. Estamos trabalhando há meses e agora temos altas expectativas, mas veremos em fevereiro".

Alonso e Esteban Ocon estavam programados para iniciar o trabalho no simulador nesta semana, e o francês espera que essa seja uma das intertemporadas mais movimentadas.

"O modelo estará pronto no simulador e a partir daí vamos trabalhar muito. Começando com o feedback dos testes dos pneus 18 polegadas de Abu Dhabi e, depois, teremos um inverno cheio, certamente, mais do que os passados, possivelmente".

