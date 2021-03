Após o sucesso das duas primeiras temporadas de Drive to Survive, produção da Netflix que mostra os bastidores da Fórmula 1, série está de volta para uma terceira temporada, que será lançada no próximo dia 19. E a gigante do streaming divulgou nesta sexta (05) o trailer completo da nova safra de episódios.

A produtora, Box to Box, conseguiu manter as gravações mesmo com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Para viabilizar a produção, as equipes tiveram que integrar as bolhas nas corridas.

O lançamento da terceira temporada de Drive to Survive vem apenas nove dias antes do início da temporada 2021, no Bahrein. No anúncio da data de estreia, a Netflix já havia divulgado um teaser, mas agora exibe a versão completa do trailer. Assista abaixo:

O trailer mostra a ação nos bastidores em diversas corridas. Novamente as dez equipes estarão presentes na temporada.

"Na temporada mais dramática de sua história, os fãs serão levados novamente para os bastidores, para vivenciar em primeira mão como que os pilotos e equipes lutam pela vitória em um ano ímpar. A temporada de dez episódios será lançada em 19 de março de 2021", disse a F1 em um comunicado.

"Os fãs terão acesso sem precedentes aos bastidores da temporada 2020, que viu o campeonato ser dramaticamente interrompido na Austrália devido à pandemia da Covid-19, fazendo um retorno emocionante na Áustria mais tarde".

"Batalhas intensas, fortes rivalidades, pódios inesperados e o incrível heptacampeonato de Lewis Hamilton garantem que essa seja a temporada com mais ação em sua história".

O grave acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein deve ser destaque na temporada, com o trailer mostrando uma entrevista do piloto ao lado de sua esposa, Marion.

O trailer também mostra os companheiros de McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris, a Ferrari alertando seus pilotos que eles não podem "ser tão engraçadinhos" por conta da performance, e a reação de Lewis Hamilton a sua punição no GP da Rússia.

O chefe da Haas, Gunther Steiner, que se tornou uma figura adorada pelos fãs por conta da série, também está presente no trailer, brincando com a assessoria após ser oferecido um guarda-chuva.

Os dez episódios da terceira temporada de Drive to Survive serão lançados em 19 de março na Netflix.

