CEO da Alpine garante que Alonso e Ocon serão tratados igualmente

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, prometeu que Esteban Ocon receberá tratamento igual a Fernando Alonso na equipe de Fórmula 1 em 2021. O bicampeão mundial cumpre sua promessa e volta à categoria em 2021 para substituir Daniel Ricciardo, hoje da McLaren, na equipe de Enstone.

Apesar das credenciais de Alonso, a Alpine afirmou que o espanhol não chegará como primeiro piloto da equipe e que seu companheiro de equipe receberá tratamento igual.

"Os pilotos têm de ser o mais rápidos possível e vão claramente desafiar uns aos outros", disse Rossi no lançamento do do carro, o Alpine A521. “É como uma competição saudável e pronto. Não há instrução e nenhum piloto número um.”

"Um contrato número um e número dois não existe. Não acho que exista em muitas equipes, para ser honesto, pelo menos não na nossa."

Ocon disse que está satisfeito com a chegada de Alonso à equipe e espera que a parceria corra bem.

"Sempre tive um ótimo relacionamento com Fernando, mesmo quando estávamos correndo contra em 2017 e 2018", disse Ocon. “Sempre tive muito respeito pelo que o Fernando fez ao longo dos anos e correr com ele sempre foi muito divertido e agradável.”

"Então, sim, estou definitivamente ansioso para me juntar a ele adequadamente em um evento. Até agora tem sido uma grande colaboração e espero que seja o mesmo para o resto do ano."

Ocon enfrentou uma primeira metade difícil da temporada de 2020, particularmente falhando em igualar Ricciardo na classificação. Durante a segunda metade da campanha, a forma do francês melhorou, culminando em seu primeiro pódio no GP de Sakhir.

Questionado se Alonso representaria um desafio ainda maior do que Ricciardo, Ocon respondeu: "Veremos. Fernando é bicampeão mundial. Será a primeira vez que trabalho ao lado de um campeão mundial, então isso é muito interessante.”

"Espero que o Fernando esteja pronto. Ele teve muitos testes no ano passado e com sua experiência e tudo o que fez ao longo dos anos, acho que logo desde a primeira corrida ele estará presente. Então, sim, espero que ele faça isso ser um adversário difícil, com certeza."

