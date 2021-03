Nesta sexta-feira (05), a Williams revelou a identidade do FW43B, da temporada 2021 da Fórmula 1, sendo a penúltima equipe do grid a lançar seu carro. A equipe chega para o primeiro ano sob a gestão da Dorilton Capital, em meio a mudanças na direção, mas mantendo a dupla George Russell e Nicholas Latifi.

A equipe britânica investiu pesado no primeiro lançamento de sua nova era, e buscava trazer uma tecnologia que ainda não havia sido usada nos eventos da categoria: a realidade aumentada. Através de um aplicativo que qualquer pessoa podia baixar em seu celular, os fãs poderiam ver os detalhes do carro mais de perto. Mas um ataque de hackers obrigou a Williams a mudar seus planos.

O que mais chamou a atenção dos fãs nas primeiras imagens do FW43B foi a nova pintura do carro. Enquanto a parte dianteira manteve seu esquema focado no branco, a traseira chega completamente diferente, trazendo um padrão de listras azuis que também incorpora o 'W' da logo da Williams.

A pintura também traz alguns elementos em amarelo ao redor dos sidepods e da placas finais da asa dianteira.

Esse é o primeiro ano da Williams sob a gestão da Dorilton Capital, que comprou a equipe em agosto do ano passado da família Williams.

"A Williams é um ícone do esporte, uma equipe que forjou uma reputação de sucesso através de determinação e foco, junto com inovação, paixão e grande habilidade no mundo das corridas e um desejo de vencer", disse o CEO Jost Capito.

"Altos e baixos são típicos em qualquer jornada de marcas estabelecidas no esporte e sucesso histórico pode ser um motivador, mas não podemos depender disso para definir o sucesso futuro na era moderna da F1".

"Portanto, criamos uma nova pintura para o carro de 2021, que reconhece nosso passado incrível e mantém seu espírito, foco e motivação, que seguem no centro do DNA da Williams, mas que também olha para o futuro e sinaliza nossa ambição a longo prazo de voltar à frente do grid".

"Esse é apenas o começo de nossa jornada, e ainda há muito trabalho pela frente, mas estamos felizes em ver o momento na direção correta e mal podemos esperar para seguir esse processo nas pistas neste ano".

A Williams quer usar 2021 para seguir sua luta para sair do fundo do grid, mas não desvia o olhar de 2022. Apesar de não ter pontuado no ano passado, era visível que o carro de 2020 era melhor que o do ano anterior, com George Russell aparecendo frequentemente no Q2.

Diferente dos anos anteriores, este carro ficou pronto com muita antecedência. Tanto que já foi à pista de Silverstone no meio de fevereiro para um shakedown. E boa parte dessa pressa da Williams se dá ao fato de que o foco mudará para 2022 relativamente cedo.

Segundo o chefe Simon Roberts, a temporada atual não será sacrificada, mas com a grande mudança no regulamento prevista para o próximo ano, o desenvolvimento do novo carro começará mais cedo, para evitar que a equipe comece a nova era novamente atrás.

E vale uma atenção extra à situação da Williams para 2022. Em janeiro, a equipe anunciou que havia estendido sua parceria com a Mercedes para o próximo ano, passando a usar mais peças da montadora que apenas o motor. Mas rumores recentes colocam a Williams na rota de se tornar cliente da Alpine.

Desde que assumiu a Williams, no ano passado, a Dorilton vem investindo pesado para ver a equipe novamente no topo, mas o grupo sabe que na F1 nada acontece da noite para o dia. Por isso, pensam em um plano de reconstrução que pode durar até 10 anos. Mas os primeiros passos dessa reconstrução já foram dados, como a efetivação de Simon Roberts como chefe de equipe e a chegada de Jost Capito como novo CEO.

Outra novidade importante é a chegada de Jenson Button como conselheiro sênior, uma contratação muito elogiada pelo paddock. O campeão de 2009, que fez sua estreia na F1 com a Williams em 2000, trabalhará diretamente com os pilotos da equipe da Academia, ajudando no desenvolvimento.

E se na direção a Williams passa por muitas mudanças, a equipe vem para 2021 com a mesma dupla de pilotos. George Russell entra em seu último ano de contrato com a equipe britânica e espera ter uma performance ainda melhor que a de 2020. E o piloto espera poder ajudar ainda mais sua equipe no desenvolvimento do carro após sua breve passagem pela Mercedes.

Russell terá novamente a companhia do canadense Nicholas Latifi, que foi bem com o equipamento que tinha em mãos no ano passado. Mas ele chega a 2021 com um objetivo importante: tentar ao máximo ficar mais próximo do companheiro de equipe.

Agora resta apenas a Ferrari para revelar seu carro de 2021. O lançamento do SF21 está marcado para o próximo dia 10, dois dias antes do início da pré-temporada no Bahrein.

