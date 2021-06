O GP do Azerbaijão de Fórmula 1 marcou o pior resultado de Lewis Hamilton em 12 anos. Na relargada da corrida de Baku, o piloto britânico da Mercedes 'passou reto' na primeira curva e caiu da briga pela liderança para o fundo do grid, terminando a prova em 15º.

Além disso, foi a primeira vez que a equipe alemã viu seus dois carros ficarem fora dos pontos em uma mesma disputa desde o GP da Áustria de 2018, há 55 corridas. Tal prova de Spielberg, aliás, fora a última em que Hamilton ficara fora dos pontos.

Ademais, se for considerada a ocasião em que os dois pilotos do time germânico terminaram fora do top 10 e cruzaram a linha de chegada, é preciso ir mais longe: a última vez foi no GP dos Estados Unidos de 2012, quando Nico Rosberg foi 13º e Michael Schumacher 16º.

Mas você sabe o que contribuiu para o erro de Hamilton em Baku? Sabia que o vacilo do britânico teve contribuição de um 'botão mágico' da Mercedes? É o que a repórter Nayara Coelho, do Motorsport.com, explica no vídeo abaixo:

