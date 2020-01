VÍDEO: Panamá planeja circuito de rua para receber a Fórmula 1

A empresa Mallol Arquitectos, envolvida com importantes projetos de infraestrutura no Panamá, apresentou um pré-projeto para organizar o GP do Panamá dentro de dois anos em um circuito de rua na região de Marbella, conhecida por ser uma área turística e com acesso oceano Pacífico.

Através de um vídeo e um projeto em PDF, a empresa de arquitetos mostrou um circuito com cerca de cinco quilômetros, com um total de 17 curvas e uma reta de largada desenhada ao lado da costa do Pacífico.

O projeto sugere uma possível realização no calendário de 2022. Embora o projeto de vídeo fale de uma data 2021, em seu PDF eles vislumbram a conclusão para um ano depois, colocando-se à frente do GP da Austrália com a ideia de sediar a abertura do campeonato.

Dentre as oportunidades que a empresa vê na região, estão: "um local exótico e vibrante, uma imagem positiva para o Panamá e para a região, além de melhorar a qualidade das vias e do espaço público".

Quanto aos desafios que enfrentariam, citam: “as condições das vias e infraestrutura, a ampliação de ruas muito estreitas e a acessibilidade a uma densa área urbana antes e durante a corrida”.

A Liberty Media, detentora dos direitos da F1, e a FIA não se manifestaram sobre a sugestão até o momento.

Incertezas sobre GP do Brasil

Em meio à chegada do Vietnã, retorno da Holanda e projetos em andamento para um GP em Miami e agora no Panamá, o Brasil passa a estar entre os países que estão ameaçados pela presença de novas pistas no calendário.

A audiência de TV e de público em Interlagos foram recorde em 2019 e isso pesa a favor do país. No entanto, o contrato atual se encerra em 2020 e a disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo para sediar o mundial a partir de 2021 ainda está indefinida.

Veja imagens do projeto do GP do Panamá:

