ANÁLISE: O que esperar de Carlos Sainz na Ferrari em 2021?

A trajetória de Carlos Sainz na Fórmula 1 foi, às vezes, repleta de obstáculos, muito diferente do que pensam alguns, que acreditam que o espanhol entrou na elite do automobilismo apoiado pelo seu sobrenome, com o patrocínio da Red Bull e com o apoio de empresas de seu país.

O filho do bicampeão mundial de rali cresceu como atleta, tendo o pai como modelo e Fernando Alonso como referência, padrões muito altos, mas que, de maneiras diferentes, o inspiraram a continuar a andar com a cabeça erguida, mesmo quando a caminhada se tornou difícil.

Por um momento, parecia que seu sonho de alcançar a F1 estava ficando distante. O dia da confirmação, após testar a Red Bull na pista de Abu Dhabi em novembro de 2014 foi, sem dúvida, o melhor de sua carreira até agora.

Helmut Marko havia dado um voto de confiança a outros colegas da Academia da Red Bull antes dele. Primeiro, Daniil Kvyat, depois, Max Verstappen, que caiu de paraquedas. E é fácil esquecer, mas o espanhol se classificou em oitavo em sua estreia na F1, à frente do holandês.

Em sua temporada de estreia, Verstappen criou uma atmosfera de muita tensão na Toro Rosso, resultando em um ambiente muito competitivo, dentro e fora do carro, com ambos tendo pais com experiência no mais alto nível competitivo do automobilismo.

A saída de Sainz das asas da Red Bull era compreensível. Já que não seria promovido à equipe principal de seus chefes, o caminho para continuar subindo a escada da F1 teria que ser outro. Seu próximo passo foi a Renault, mas a contratação de Daniel Ricciardo pela equipe francesa complicou seu futuro.

Sem a aposentadoria de Alonso no final de 2018, talvez Sainz tivesse dificuldades para encontrar uma boa vaga para 2019. A decisão de seu compatriota, indiretamente, deu a Sainz o impulso mais importante de sua carreira.

O piloto chegará à Ferrari para disputar sua sétima temporada na F1. E é curioso que seu caminho é semelhante ao de Alonso: da equipe de Faenza, que primeiro se chamava Minardi e, posteriormente, Toro Rosso, foi para a Renault e seguiu para a McLaren, antes de chegar à Ferrari.

No entanto, eles chegam em condições muito diferentes. Alonso chegou bicampeão e, na Ferrari, vinha com a expectativa de aumentar seu número de títulos. Embora Felipe Massa já fosse piloto da casa e tivesse chegado perto do título, ele voltou em 2010 buscando retomar sua carreira após o acidente na Hungria no ano anterior.

Veja imagens da trajetória de Carlos Sainz na F1

Galeria Lista Carlos Sainz Jr., Toro Rosso 1 / 19 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso y Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso 2 / 19 Foto de: XPB Images Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso 3 / 19 Foto de: XPB Images Carlos Sainz, Scuderia Toro Rosso 4 / 19 Foto de: XPB Images Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso y Marco Matassa, Scuderia Toro Rosso 5 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Pierre Gasly, Scuderia Toro Rosso STR12, pasa el coche chocado de Carlos Sainz Jr., Scuderia Toro Rosso STR12 6 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team 7 / 19 Foto de: Renault F1 Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team, Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team, 8 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team RS17 9 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team R.S. 18 10 / 19 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team R.S. 18 11 / 19 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz Jr., McLaren 12 / 19 Foto de: McLaren Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 13 / 19 Foto de: Erik Junius Podio: tercer lugar Carlos Sainz Jr, McLaren celebra con el trofeo 14 / 19 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren MCL34 15 / 19 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1, y Carlos Sainz Jr., McLaren, en la conferencia de prensa 16 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 17 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 18 / 19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren 19 / 19 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Com isso, Alonso já chegou como o número um e seu status na Scuderia nunca foi questionado.

Sainz chegará à Ferrari depois de Charles Leclerc ter completado duas temporadas em Maranello, continuando sua consolidação, dependendo dos resultados apresentados e do quão competitivo o SF1000 será.

Sergio Pérez me disse na entrevista que fizemos essa semana para o Motorsport.com que as equipes tem um "molde" do que procuram em um piloto, falando sobre o que a Ferrari poderia esperar do futuro companheiro de equipe de Leclerc.

Da mesma forma, ele observou que a chegada e o desempenho do monegasco em 2019 foram peças fundamentais no divórcio entre Sebastian Vettel e a Ferrari, colocando Leclerc como sua aposta a longo prazo, após renovar seu contrato até o final de 2024 antes mesmo do Natal.

Sim, claro. A relação do alemão com a equipe foi se degradando com o passar da temporada, chegando a um ponto baixo no infame toque em Interlagos. É claro que existem elementos adicionais, mas os mencionados são os mais importantes.

Carregar o logotipo da Ferrari no peito é um privilégio de poucos, talvez o sonho de todos, mas que envolve também entrar em um ambiente mais político do que nas outras equipes. Nada que Sainz não saiba.

Da mesma forma, entrar em uma equipe, que sempre teve o status de protagonista, significa subir para uma outra esfera, onde triunfos são conquistados, derrotas significam crises em potencial, e onde todos os erros passam por escrutínio de todos os tifosi. É preciso ter uma pele grossa.

Exceto pela dupla da Ferrari na maior parte de 1968, formada por Jacky Ickx e Chris Amon, com média de menos de 24 anos de idade, a formação de 2021 será a composição mais jovem da história moderna da equipe italiana na F1, sendo apenas alguns meses mais velhos. Mas ambos terão bem mais corridas que o belga e o neozelandês tinham na época.

Leclerc endureceu no ambiente ferrarista ao longo de 2019, além da extraordinária maturidade que ele tem para uma pessoa de apenas 22 anos, e desfruta de um forte apoio político e da torcida pelo seu desempenho.

Já Sainz percorreu um caminho até chegar a Ferrari marcado pelo crescimento e fortalecimento do piloto, de apenas 25 anos. Agora, sua grande oportunidade chegou, como recompensa de uma excelente primeira temporada com a McLaren combinada com o trabalho de tantos anos.

Em 2021, ele enfrentará seu maior desafio, o mesmo que Vettel, com seus quatro títulos e 53 vitórias, acabou sucumbindo.

Ferrari está próxima de completar 1000 GPs; relembre os carros e pilotos da equipe

Galeria Lista 1950: Ferrari 125 1 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giovanni Bracco, Raymond Sommer, Luigi Villoresi, Peter Whitehead 1950-1951: Ferrari 375 2 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Piloto: Alberto Ascari, Dorino Serafini, Luigi Villoresi, Piero Taruffi, Jose Froilan Gonzalez, Chico Landi 1952-1953: Ferrari 500 3 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, André Simon, Piero Taruffi, Luigi Villoresi 1953-1954: Ferrari 553 Squalo 4 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Piero Carini, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Robert Manzon 1954-1955: Ferrari 625 5 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1955-1956: Ferrari 555 Supersqualo 6 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Giuseppe Farina, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Harry Schell, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1956-1957: Lancia-Ferrari D50 7 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Juan Manuel Fangio, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Luigi Musso, André Pilette, Wolfgang von Trips 1957: Lancia-Ferrari 801 8 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Luigi Musso, Cesare Perdisa, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips 1958-1960: Ferrari 246 9 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Cliff Allison, Jean Behra, Tony Brooks, Peter Collins, Olivier Gendebien, Ritchie Ginther, Jose-Froilan Gonzalez, Dan Gurney, Mike Hawthorn, Phil Hill, Willy Mairesse, Luigi Musso, Wolfgang von Trips 1960: Ferrari 246P 10 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Ritchie Ginther 1961-1962: Ferrari 156 11 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Phil Hill, Willy Mairesse, Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez, Wolfgang von Trips 1963: Ferrari 156/63 12 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Willy Mairesse, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1964-1965: Ferrari 158 13 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, John Surtees, Nino Vaccarella 1964-1965: Ferrari 1512 14 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Pedro Rodriguez, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1966: Ferrari 246/66 15 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti 1966-1967: Ferrari 312 16 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1967-1968: Ferrari 312/67 17 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Lorenzo Bandini, Derek Bell, Andrea de Adamich, Jacky Ickx, Ludovico Scarfiotti, Jonathan Williams 1968-1969: Ferrari 312/68 18 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Derek Bell, Jacky Ickx, Pedro Rodriguez 1969: Ferrari 312/69 19 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Tino Brambilla, Pedro Rodriguez 1969-1971: Ferrari 312B 20 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Mario Andretti, Ignazio Giunti, Jacky Ickx, Clay Regazzoni 1971-1973: Ferrari 312B/2 21 / 75 Foto de: Lucien Harmegnies Piloto: Mario Andretti, Nanni Galli, Jacky Ickx, Arturo Merzario, Clay Regazzoni 1973: Ferrari 312B3-73 22 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jacky Ickx, Arturo Merzario 1974-1975: Ferrari 312B3-74 23 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1975-1976: Ferrari 312T 24 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1976-1978: Ferrari 312T2 25 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve 1978-1979: Ferrari 312T3 26 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Carlos Reutemann, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1979: Ferrari 312T4 27 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1980: Ferrari 312T5 28 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1981: Ferrari 126CK 29 / 75 Foto de: Ercole Colombo Piloto: Didier Pironi, Gilles Villeneuve 1982: Ferrari 126C2 30 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Mario Andretti, Didier Pironi, Patrick Tambay, Gilles Villeneuve 1983: Ferrari 126C2B 31 / 75 Foto de: Ercole Colombo Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1983: Ferrari 126C3 32 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1984: Ferrari 126C4 33 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Rene Arnoux 1985: Ferrari 156/85 34 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, René Arnoux, Stefan Johansson 1986: Ferrari 156/85 35 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Stefan Johansson 1987: Ferrari F1-87 36 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1988: Ferrari F1-87/88C 37 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1989: Ferrari 640 38 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Gerhard Berger, Nigel Mansell 1990: Ferrari 641 39 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Alain Prost 1991: Ferrari 642 40 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Alain Prost 1991: Ferrari 643 41 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gianni Morbidelli, Alain Prost 1992: Ferrari F92A 42 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli, Nicola Larini 1992: Ferrari F92AT 43 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli 1993: Ferrari F93A 44 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1994: Ferrari 412T1 45 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger, Nicola Larini 1994: Ferrari 412T1B 46 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1995: Ferrari 412T2 47 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1996: Ferrari F310 48 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1997: Ferrari F310B 49 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1998: Ferrari F300 50 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1999: Ferrari F399 51 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Eddie Irvine, Mika Salo, Michael Schumacher 2000: Ferrari F1-2000 52 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2001-2002: Ferrari F2001 53 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2002-2003: Ferrari F2002 54 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2003: Ferrari F2003-GA 55 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2004: Ferrari F2004 56 / 75 Foto de: Bridgestone Corporation Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2005: Ferrari F2005 57 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2006: Ferrari 248F1 58 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Michael Schumacher 2007: Ferrari F2007 59 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2008: Ferrari F2008 60 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2009: Ferrari F60 61 / 75 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2010: Ferrari F10 62 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2011: Ferrari F150 63 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2012: Ferrari F2012 64 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2013: Ferrari F138 65 / 75 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2014: Ferrari F14 T 66 / 75 Foto de: Rainier Ehrhardt Pilotos: Fernando Alonso, Kimi Räikkönen 2015: Ferrari SF-15T 67 / 75 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2016: Ferrari SF16-H 68 / 75 Foto de: Pirelli Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2017: Ferrari SF70H 69 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2018: Ferrari SF71H 70 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2019: Ferrari SF90 71 / 75 Foto de: Ferrari Pilotos: Charles Leclerc, Sebastian Vettel 2020: Ferrari SF1000 72 / 75 Foto de: Ferrari Pilotos: Charles Leclerc e Sebastian Vettel 2020: Ferrari SF1000 73 / 75 Foto de: Ferrari 2020: Ferrari SF1000 74 / 75 Foto de: Ferrari 2020: Ferrari SF1000 75 / 75 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Mattia Binotto e Sebastian Vettel

VÍDEO: Massa relembra dia em que Kimi 'zoou' Schumacher em evento

PODCAST - Interlagos 80 anos: templo do automobilismo ou apenas mais um circuito?

Your browser does not support the audio element.

.