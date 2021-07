Nesta quinta-feira, a Fórmula 1 revelou a grande revolução das regras para a temporada de 2021 e como serão os novos carros.

A fim de permitir que os monopostos se aproximem mais na pista, que o grid seja competitivo e que os carros sejam visualmente atraentes e 'emocionantes', estas são as mudanças técnicas:

Projetos simplificados.

Confirmado o efeito de solo, com um longo difusor.

Asa dianteira mais simples, com vórtices mais fracos, menos capaz de controlar o rastro do pneu dianteiro.

Adeus aos bargeboards, dispositivos sob o chassi e certas complexidades das placas finais da asa traseira para cumprir o objetivo de poder seguir melhor os outros carros.

Redução de 86% no downforce total (perda de 14%) ao seguir um carro após o outro em comparação com 55% (perda de 45%) dos regulamentos atuais.

Áreas nas quais os carros serão diferentes: bico, asa dianteira e suas placas finais, pontões, calotas, dutos de freio e asa traseira e placas finais .

A importância de certas partes do carro foi reduzida para evitar grandes diferenças de desempenho.

As mantas térmicas são mantidas até pelo menos 2022.

Aumento de peso mínimo, de 743 kg para 768 kg. A causa são rodas maiores, massa de pneu diferente, peso maior da unidade de potência, certas peças padrão ou prescritas e componentes de segurança.

Haverá um melhor controle dos detritos. Quando há contato, as peças do carro não se desintegram.

As peças da parte de trás do carro serão anexadas.

Suspensões simplificadas (sistemas internos mais simples, molas, amortecedores...). Suspensões hidráulicas proibidas.

Separação de estruturas de suspensão e suas carenagens.

Rodas maiores (18 polegadas) com fornecimento padrão

Sistema de combustível mais simples, com componentes prescritos.

Projetos dos cubos, porcas e sistema de retenção de roda serão prescritos.

Existem cinco categorias de componentes do carro: Listados, padrão, prescritos (design FIA), transferíveis (podem ser compartilhados entre as equipes) e de código aberto (design que será público e outros podem copiar).

Discos maiores (278 mm a 330 mm).

Geometria de disco de freio mais simples. Adiamento do fornecimento padrão até 2023.

Motores mais baratos aumentando o peso mínimo, restringindo materiais, eliminando a exclusividade do fornecedor de células ES e turbocompressores.

Obrigação de igualdade de especificações entre os fabricantes e os equipamentos de seus clientes.

Para a legalidade e vigilância dos sistemas de combustível, bombas de pressão, medidor de fluxo e amortecedores serão padrão.

Para não "bloquear" um diferencial de desempenho de uma equipe, as dimensões da caixa de câmbio foram definidas de forma mais restritiva.

Um redesenho completo da caixa de câmbio é permitido em um ciclo de 5 anos.

Simplificação geométrica do eixo de transmissão por questões de custo.

Desfrute das representações da F1 2021 pela Williams, Renault e McLaren

Williams e Renault e seus futuros carros

Rico Penteado analisa primeiras imagens do carro de 2022 da Fórmula 1

