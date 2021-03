A Fórmula 1 voltou ao Bahrein neste sábado para o terceiro treino livre, última sessão antes do classificatório, marcado para esta tarde, horário de Brasília. E em uma hora de atividade de pista que começou com pouca movimentação, Max Verstappen voou nos minutos finais para liderar mais um treino livre, colocando quase oito décimos de vantagem sobre Lewis Hamilton.

Na sexta, Verstappen dominou a pista, liderando as duas sessões de treinos livres, com a Mercedes e a McLaren dividindo as primeiras posições com o holandês. O piloto da Red Bull terminou o dia com 01min30s847, mas voltou a evitar o rótulo de favorito, afirmando que o sábado será "um dia diferente".

Já Lewis Hamilton, que não liderou nenhuma das sessões, reclamou de problemas com os pneus e estabilidade, por conta do vento, mas manteve o otimismo para o sábado, mesmo admitindo que a Mercedes não está na melhor das condições. Por outro lado, Norris, um dos destaques do dia, minimizou o bom ritmo que a McLaren apresentou nos treinos.

Diferente da sexta, o terceiro treino livre teve um início pouco movimentado. Nos dez primeiros minutos, Yuki Tsunoda foi o único piloto a ir para a pista, apenas para uma volta de instalação, com o objetivo de checar sua AlphaTauri, após a equipe descobrir um problema em seu carro, forçando-a a quebrar o horário de fechamento da garagem. Cada equipe pode exceder esse prazo duas vezes no ano.

Apenas com 15 minutos de sessão que tivemos a primeira volta rápida. Valtteri Bottas, de pneus macios, marcou 01min33s372, mas seu tempo foi rapidamente deletado por exceder limites de pista. Com 01min32s993, Hamilton assumiu a ponta com 20 minutos de sessão, quando Leclerc causou uma bandeira amarela por rodar na curva 3.

Na marca de 30 minutos do TL3, Verstappen já ocupava a ponta da tabela, com 01min32s671 feito de pneus duros. Completando o top 3, Gasly e Hamilton, a 0s1 e 0s2, ambos de pneus macios. Norris, Pérez, Giovinazzi, Raikkonen e Sainz fechavam os oito primeiros colocados, com o grid dividido entre pneus macios e duros.

Um grande problema para o grid na manhã deste sábado foi o limite de pista. Vários pilotos, principalmente Bottas, tiveram seus tempos deletados por erros na trajetória, especialmente na curva 4. Já Mazepin, seguiu apresentando problemas com sua Haas, rodando no segundo setor e causando uma rápida bandeira amarela no local.

Em meio aos problemas que a Aston Martin enfrenta nesse início de temporada, Sebastian Vettel protagonizou um dos momentos mais inusitados do final de semana até aqui. Pelo rádio, o tetracampeão mandou um recado para a equipe avisando que uma peça havia se soltado do carro e acertado seu rosto. Um replay da transmissão mostrou que foi uma parte da lateral de sua AMR 21.

Após Gasly conseguir superar a marca de Verstappen, as Mercedes acertaram voltas com pneus macios e assumiram a ponta, com Hamilton em primeiro, com 01min31s316, 0s539 a frente de Bottas, com Sainz, Gasly e Leclerc completando os cinco primeiros com 15 minutos no cronômetro.

Com sete minutos para o fim do TL3, Verstappen mostrou mais uma vez a força da Red Bull com uma volta voadora, marcando 01min30s577, o melhor tempo do final de semana e abrindo quase oito décimos de vantagem para Hamilton.

No final, a volta voadora de Verstappen não foi desafiada e o holandês terminou mais um TL na ponta, seguido por Lewis Hamilton, a 0s739, Gasly a 1s006, Bottas, 1s278 e Pérez fechando o top 5, a 1s331. Completando os dez primeiros, temos Sainz, Raikkonen, Ocon, Stroll e Ricciardo, enquanto Leclerc foi o 11º, Vettel o 14º e Alonso o 15º.

A F1 volta à pista do Bahrein neste sábado para o classificatório, que define o grid de largada para o GP do domingo. Você pode acompanhar a transmissão pela Band ou no Tempo Real do Motorsport.com. E já deixe anotado aí: assim que acabar a classificação, tem mais um Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, hoje com a participação especial do jornalista Gustavo Faldon e do piloto Thiago Marques.

Verstappen mostra força e domina treinos; McLaren e Mercedes vêm na sequência | SEXTA-LIVRE

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.