Antigo chefão da Jordan, carismática equipe de Fórmula 1 que acabou virando a Racing Point, o polêmico Eddie Jordan disse que a ida de Sebastian Vettel para o time rosa em 2021 ainda não está definida e afirmou que manteria Sergio Pérez e Lance Stroll na escuderia.

A declaração do dirigente irlandês vem em meio aos rumores de uma ida do tetracampeão para Racing Point no ano que vem, quando a equipe passará a se chamar Aston Martin. O alemão é cotado para a vaga de Pérez, que vê seu futuro ameaçado.

O mexicano tem um contrato de longo prazo com o time, mas uma cláusula de rescisão pode levar ao fim do vínculo. Além de tudo, seu companheiro, Stroll, é filho do empresário canadense Lawrence Stroll, um dos donos da Racing Point.

Assim, Lance deve permanecer na equipe, conforme assinalado pelo próprio Pérez. Enquanto isso, Vettel já admitiu ter “conversas” com a Racing Point, embora tenha destacado que não seja nada definitivo. O que vai ao encontro da fala de Jordan.

“Sebastian fará falta na F1”, disse ao podcast F1 Nation. “Ele é um tetracampeão, mas, quem sabe, talvez ele volte aos dias em que alcançou muito [na RBR] com Adrian (Newey) e Christian (Horner). De qualquer maneira, teve alguns anos horríveis na Ferrari.”

“Ele pode reacender aquele tipo de chama, entusiasmo e carisma que tinha? Será difícil em sua idade. Se eu o contrataria? Provavelmente não, porque acredito que há muitos pilotos jovens aparecendo agora.”

“Um ano atrás, poucas pessoas teriam dado muita credibilidade à aposta de que Charles Leclerc o destruiria completamente em vários aspectos, mas foi o que ele fez”, relembrou Jordan, remetendo à disputa interna da Ferrari em 2019.

“Em um carro similar, ele (Vettel) poderia desafiar Lewis Hamilton? No momento, psicologicamente, ele não consegue fazer isso nem com Charles Leclerc. Ele poderia fazer com Lewis? Acho que não, e eu veria as coisas dessa maneira se fosse o chefe da equipe.”

“Com certeza, Vettel é um ‘prêmio’ enorme para qualquer equipe, mas você destruiria uma equipe que tem Sergio (Pérez) com seus patrocinadores e um bom ritmo interno?”, ponderou o dirigente, que ainda elogiou Lance Stroll.

"Fiquei encantado com a última corrida porque acho que Lance fez um trabalho fantástico. Acho que ele está fazendo um ótimo trabalho tentando justificar para os outros por que ele está na F1.”

"Muitos querem colocá-lo na categoria 'garotos ricos'. Na minha opinião, isso é errado. Você precisa assistir à corrida do Azerbaijão em que ele termina no pódio (em 2017). Ele consegue e merece estar em um carro de F1, sem dúvida”, completou.

Racing Point nasceu da Jordan e será Aston Martin em 2021; veja a 'metamorfose':

Galeria Lista Michael Schumacher, Jordan, 1991 1 / 31 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Mauricio Gugelmin, Jordan, 1992 2 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Marco Apicella, Jordan, 1993 3 / 31 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello, Jordan, 1994 4 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Rubens Barrichello, Jordan, 1995 5 / 31 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello, Jordan, 1996 6 / 31 Foto de: LAT Images Giancarlo Fisichella, Jordan, 1997 7 / 31 Foto de: LAT Images Ralf Schumacher, Jordan, 1998 8 / 31 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan, 1999 9 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan, 2000 10 / 31 Foto de: LAT Images Heinz-Harald Frentzen, Jordan, 2000 11 / 31 Foto de: XPB Images Giancarlo Fisichella, Jordan, 2000 12 / 31 Foto de: XPB Images Jarno Trulli, Jordan, 2001 13 / 31 Foto de: LAT Images Takuma Sato, Jordan, 2002 14 / 31 Foto de: LAT Images Giancarlo Fisichella, Jordan, 2003 15 / 31 Foto de: LAT Images Giorgio Pantano, Jordan, 2004 16 / 31 Foto de: LAT Images Narain Karthikeyan, Jordan, 2005 17 / 31 Foto de: LAT Images Midland, 2006; Pilotos: Tiago Monteiro e Christijan Albers 18 / 31 Foto de: XPB Images Últimos três GPs da temporada já disputados como Spyker MF1 Racing Spyker, 2007; Pilotos: Christijan Albers, Adrian Sutil, Markus Winkelhock e Sakon Yamamoto 19 / 31 Foto de: Crash Media Group Ltd. Adrian Sutil, Force India, 2008 20 / 31 Foto de: James Moy Adrian Sutil, Force India, 2009 21 / 31 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Adrian Sutil, Force India, 2010 22 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Adrian Sutil, Force India, 2011 23 / 31 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Nico Hulkenberg, Force India, 2012 24 / 31 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Paul di Resta, Force India, 2013 25 / 31 Foto de: Patrik Lundin / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Sahara Force India, 2014 26 / 31 Foto de: XPB Images Nico Hulkenberg, Sahara Force India, 2015 27 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Force India, 2016 28 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Sergio Pérez, Force India, 2017 29 / 31 Foto de: Sutton Motorsport Images Lance Stroll, Force India/Racing Point, 2018 30 / 31 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, 2019 31 / 31 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

