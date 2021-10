Kimi Raikkonen protagonizou mais uma de suas conversas "irreverentes" no rádio. O finlandês reclamou com a Alfa Romeo no TL2 do GP da Turquia de um vazamento de sua água no carro, para depois seguir "pistola" nos boxes questionando sua equipe porque é "tão difícil fazer coisas simples."

Não é a primeira vez que o piloto tem um problema do tipo, na corrida da Hungria de 2018 ele e seu engenheiro tiveram uma conversa que virou meme entre os fãs da categoria, com a frase "no Kimi, you will not have the drink (não Kimi, você não terá a bebida)".

O perfil da Fórmula 1 no Twitter brincou com o ocorrido e "adaptou" a famosa frase:

Raikkonen ficou insatisfeito no pit com a demora para resolver o problema: "Como pode ser tão difícil resolver coisas simples? É só desconectar".

Momento do GP da Hungria de 2018, quando Kimi teve seus primeiros problemas com o 'drink.'

Falando de resultados práticos, o finlandês ficou em 16º no TL1 e 15º no TL2, enquanto seu companheiro de equipe Antonio Giovinazzi terminou em 14º na primeira sessão e 10º na segunda.

