O chefe da Red Bull Christian Horner disse que uma "bagunça no equilíbrio" estava no centro das dificuldades de Max Verstappen na sexta-feira de treinos livres para o GP da Turquia de Fórmula 1, mas está confiante de que sua equipe pode consertar os problemas.

Depois de terminar em segundo no TL1, quatro décimos atrás de Lewis Hamilton, da Mercedes, o holandês caiu para o quinto lugar no TL2, atrás do companheiro de equipe Sergio Pérez e a mais de seis décimos do heptacampeão, que liderou ambas as sessões.

No segundo treino, Verstappen pareceu sofrer com saídas de frente e relatou no rádio da escuderia que o carro exibia um comportamento "estranho" nas curvas.

De acordo com Horner, a Red Bull não conseguiu liberar o piloto à pista na janela certa porque as condições do circuito melhoraram dramaticamente e disse que a equipe teria uma longa noite pela frente para acertar no sábado.

"Tivemos um pouco de confusão", explicou ele à Sky Sports F1. "O circuito está muito mais agitado do que no ano passado, acho que estivemos um pouco fora da janela com Max na afinação. Vai ser uma noite agitada com os engenheiros e em Milton Keynes também."

Horner disse que não estava muito preocupado com o início lento de sexta-feira, que poderia comprometer as chances da Red Bull neste fim de semana.

Questionado se estava confiante de que a equipe iria corrigir a situação, ele disse: "Acho que sim, é apenas entender o problema. Sabemos que temos um bom carro, então é só uma questão de entrar naquela janela e não acho atingimos isso hoje."

Verstappen pode transformar seu déficit de dois pontos para o rival do título Hamilton em uma vantagem na Turquia, já que o britânico receberá penalidade de dez posições no grid por usar seu quarto motor nesta temporada.

Horner acredita que a Red Bull vai precisar de um fim de semana forte para tirar o máximo proveito da largada no meio do pelotão de Lewis, já que a Mercedes parece estar adaptado ao asfalto reformado do Istanbul Park, que oferece muito mais aderência do que no ano passado.

"Esperávamos que eles fossem forte aqui e são. Vamos ter que avançar um pouco para tentar capitalizar essa punição", reconheceu. "Acho que o carro deles parece ter degradação baixa, é bom para os pneus."

"Esta superfície é sensível à temperatura. E podemos ver o que eles fizeram, ela se tornou ainda mais receptiva em alguns aspectos onde o nível de aderência aumentou, mas a sensibilidade ainda está lá, então terá um papel fundamental."

"E quem sabe vai chover um pouco amanhã, talvez até no domingo, então pode ser mais uma corrida cheia de ação."

