Uma das, se não a principal disputa de posição no GP da Turquia de Fórmula 1 deste domingo (10) foi a batalha entre Lewis Hamilton e Sergio Pérez que valia o quarto lugar da corrida no momento.

O heptacampeão colou no mexicano na segunda metade da prova, pouco antes de sua parada que o jogou para o quinto lugar, e o ultrapassou na última reta antes da principal. No entanto, o piloto da Red Bull se manteve lado a lado, chegou a passar pela linha dos boxes e recuperou a colocação na volta seguinte, logo na Curva 1.

O perfil oficial da F1 no Twitter postou o 'pega' na íntegra, desde o primeiro movimento de Hamilton até a devolução de Pérez, confira:

F1 2021: Bottas VENCE, Verstappen é 2º e Hamilton SÓ 5º após PISTOLAR COM MERCEDES; análise do GP | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: