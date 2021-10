Sebastian Vettel talvez tenha sido o piloto mais 'ousado' do GP da Turquia de Fórmula 1 deste domingo (10). O tetracampeão resolveu colocar pneus de pista seca com a pista ainda molhada para tentar superar os rivais de intermediários, mas a aposta não deu certo e ele mal conseguiu se manter na pista. A decisão, segundo ele, era a única maneira de chegar aos pontos.

O alemão da Aston Martin brigou pelo top 10 durante toda a prova e tinha a companhia de seu companheiro de equipe Lance Stroll no pelotão, mas a escuderia tinha menos ritmo que as rivais do meio campo e precisava tentar algo diferente para se manter na faixa, pelo menos com Vettel, já que o canadense terminou em nono.

"Decidimos juntos, mas a escolha final foi minha", disse Seb sobre colocar os pneus de pista seca. "Não havia mais nada para tirar com os intermediários, então pensei que os slicks poderiam ser muito bons, mas não consegui fazê-los funcionar e simplesmente não tive aderência. Foi pior do que eu esperava."

"Pontuar só era possível com a troca. O último stint foi muito forte, mas estávamos tão longe que não importava mais. O primeiro foi o problema, simplesmente não consegui manter o ritmo e lutei muito com os pneus no início."

Volta 38/58. Vettel tenta a sorte com um jogo de slicks, mas ele tem muitas dificuldades. O piloto rapidamente confirma no rádio que a aposta não está dando certo.

Apesar do revés e as condições adversas do circuito, que fez os pilotos sofrerem principalmente em 2020, Vettel elogiou sua configuração: "O traçado é muito divertido, mas estava um pouco estranho hoje, semelhante ao ano passado com os intermediários. Em algum momento, pensei que estava pronto para compostos de pista seca, então corri o risco, mas não funcionou.

"[Se arrepende da aposta?] Sim, claro, mas naquela hora eu não sabia. Eu estava tentando algumas voltas antes e os de faixa verde não melhoravam. Então eu achei que tinha razão na escolha, mas obviamente foi a errada", finalizou o tetra.

