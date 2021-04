Além da vitória do holandês Max Verstappen, da Red Bull, e da batida entre o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, e o britânico George Russell, da Williams, o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 foi marcado pela atuação de altos e baixos de Lewis Hamilton.

Heptacampeão mundial, o piloto da Grã-Bretanha fez grande prova de recuperação para terminar em segundo com a Mercedes, mas foi ultrapassado por Verstappen na largada após começar a corrida de Ímola na pole e ainda cometeu erro que quase culminou em abandono.

No incidente, Hamilton tentava ultrapassar Russell no circuito italiano, ainda molhado em função da chuva no começo deste domingo. Porém, o heptacampeão acabou 'escapando' e bateu seu bico dianteiro de leve, mas conseguiu dar ré para voltar à prova. Veja:

Além da sorte de ter danificado apenas levemente seu spoiler dianteiro, Hamilton contou com a bandeira vermelha ocasionada pelo acidente entre Russell e Bottas para se recolocar na mesma volta de Verstappen, voltando à disputa pelo pódio em Ímola.

No fim das contas, o heptacampeão mundial não demonstrou abatimento com seu erro e teve grande atuação para escalar o pelotão e cruzar a linha de chegada atrás do rival holandês da Red Bull.

