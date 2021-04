O grande destaque do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito italiano de Ímola, foi a batida entre o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, e o britânico George Russell, da Williams.

No incidente, o jovem competidor da Grã-Bretanha, que pleiteia vaga na Mercedes para 2022, tentava ultrapassar o veterano adversário, mas os dois 'se espremeram' e acabaram colidindo violentamente. Veja no vídeo abaixo:

O acidente foi investigado pelos comissários desportivos da F1, mas nenhuma punição foi aplicada. Os dois pilotos foram levados ao centro médico de Ímola, mas apenas para checagens protocolares. Ambos estão bem.

De todo modo, a batida 'esquentou' o clima do paddock no circuito italiano. Imediatamente após o incidente, Russell foi tirar satisfações com Bottas e perguntou se o finlandês queria 'matá-los' em Ímola.

O piloto da Mercedes, então, 'respondeu' mostrando o dedo do meio para o britânico da Williams. Este, por sua vez, completou a interação dando um tapa no capacete do competidor rival. A 'troca de farpas' seguiu após a corrida, como se vê nos links sugeridos acima.

No fim das contas, a vitória do GP da Emilia Romagna ficou com Max Verstappen, da Red Bull. O holandês superou o outro piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, da Grã-Bretanha. Quem completou o pódio foi o britânico Lando Norris, da McLaren.

