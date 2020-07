Lewis Hamilton deu show no asfalto molhado do Red Bull Ring neste sábado durante o treino de classificação para o GP da Estíria de F1.

O piloto da Mercedes cravou 1min19s273 no Q3, sendo 1s2 mais veloz que Max Verstappen.

As condições de visibilidade por causa da chuva intensa não eram boas e no vídeo abaixo você consegue observar todo o trabalho do piloto na ‘volta voadora’.

Q4: dilúvio traz o "caos" na formação do grid do GP da Estíria

