Max Verstappen foi o piloto que esteve mais próximo de tirar a pole de Lewis Hamilton no treino classificatório para o GP da Estíria de Fórmula 1. No entanto, o piloto da Red Bull cometeu um erro em sua última tentativa e perdeu a chance de largar à frente. De acordo com o holandês, a entrada de Sebastian Vettel nos boxes contribuiu para seu deslize.

O alemão da Ferrari, que foi apenas o décimo mais veloz do dia, estava reduzindo a velocidade para entrar nos boxes quando Verstappen contornava penúltima curva, o que acabou contribuindo para seu erro, por conta do excesso de água e baixa visibilidade naquele ponto.

Questionado sobre o motivo do erro, o holandês explicou: "Eu acho que foi Seb indo para os boxes - você não consegue ver nem a cor do carro [na chuva]. Saí de frente por causa disso e depois abri demais na curva - como se tivesse entrado na zebra na saída e depois perdido o carro. Então eu escorreguei com as quatro rodas na última curva. Mas de qualquer forma, não foi uma volta suficiente para vencer Lewis".

Verstappen explicou que ele achou o Q3 mais difícil do que as duas primeiras partes do classificatório, com os carros virando tempos mais altos do que no Q2 por conta da chuva que apertou nos minutos finais, principalmente no segundo setor da pista.