Mesmo já na Aston Martin, a má fase de Sebastian Vettel na Fórmula 1 continua. E para seu ex-companheiro de Red Bull, Mark Webber, a origem dos problemas de confiança do tetracampeão está na Ferrari, que teria "tomado uma parte de sua alma".

Em suas duas últimas temporadas com a equipe italiana, Vettel não teve seus melhores momentos na categoria, culminando em um 2020 desastroso onde conquistou apenas um terço dos pontos de seu companheiro, Charles Leclerc, devido a um problemático SF1000 que não se encaixou em seu estilo de pilotagem.

Mas, apesar das expectativas para sua estreia na Aston Martin, suas primeiras performances na temporada foram abaixo do esperado, com uma série de incidentes no Bahrein e uma punição pré-corrida que afetou seus objetivos em Ímola, onde acabou abandonando próximo do fim.

Webber, que dividiu a Red Bull com Vettel por cinco anos, falou sobre a situação do alemão e o desejo de vê-lo novamente brilhando na categoria.

"Acredito que a Ferrari tomou uma parte de sua alma, em termos de confiança", disse Webber em entrevista ao portal SoyMotor. "Eles o quebraram. Era óbvio que era um ambiente tóxico para ambos. A Ferrari não o queria e ele não queria a Ferrari e esse relacionamento foi muito longo. Isso é difícil".

Segundo Webber, o impacto disso foi tão grande que Vettel parece mais um piloto em final de carreira do que alguém ainda com ânimo para lutar novamente pelo título, mas que deseja ver o ex-companheiro brigando novamente.

"Quantos anos ele tem agora? 32? Olhe para Hamilton, que tem 36 e parece ter 32. Me dói dizer isso. Há pessoas que acham que eu gosto de ver Sebastian nessa situação e isso é besteira. Quero ver Sebastian bem".

"Do mesmo modo, não gosto de ver a situação de Valentino Rossi, porque você nunca perde... até que você perca. E Sebastian está perdendo antes. Não estou dizendo que ele tenha perdido isso para sempre, mas, por causa de sua confiança e desempenho, parece que está em uma fase mais avançada de sua carreira no esporte. Isso está acontecendo antes. Mas, na verdade, só ele pode dizer isso".

"Todos torcemos para que ele possa voltar a lutar. Não acredito que existam muitas pessoas que desejam vê-lo terminando assim depois da carreira que teve. Espero que pelo menos possa recuperar o sorriso. De verdade, espero que possa fazer isso".

O australiano ainda falou sobre os pontos fortes de Vettel, e como a ausência de condições favoráveis o prejudicam.

"Sebastian sempre gostou de sair na frente. Ele era ótimo quando saía da pole e tinha a pista livre naquela época. Quando estava no meio do pelotão, não ia muito bem e isso é uma das coisas mais importantes".

"Quando teve aquele êxito, era mágico naqueles carros. Em algumas ocasiões, ele era um segundo mais rápido que Hamilton em Singapura. Não somente eu, mas Hamilton também esfregava os olhos ao ver as coisas que Seb fazia. Houve momentos em que sua velocidade em alguns circuitos era algo extraordinário".

