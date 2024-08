A situação de Logan Sargeant na Williams parece estar chegando ao limite. Chefe da equipe, James Vowles já estaria buscando um substituto para colocar no lugar do norte-americano, principalmente depois do acidente neste sábado, no terceiro treino livre para o GP da Holanda de Fórmula 1.

De acordo com a revista alemã Auto Motor and Sport, nomes como Mick Schumacher, Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich aparecem como prováveis nomes, mas Vowles alegou que não quer se precipitar com nenhuma decisão neste momento.

Liam Lawson também seria um dos possíveis nomes para assumir o assento, mas a equipe de Grove encontra uma grande resistência por parte do consultor da Red Bull, Helmut Marko, que já deixou claro que tem planos para Lawson no ano que vem - o que deve deixar Daniel Ricciardo livre no mercado como uma opção.

Vale destacar que, essa possível vaga no lugar de Logan é somente para até o fim do ano, uma vez que o esquadrão comandado por Vowles já tem sua dupla definida para 2025: Carlos Sainz e Alexander Albon.

O acidente causado por Sargeant causou um grande prejuízo para Williams, uma vez que o piloto não conseguiu participar da classificação e era exatamente o carro dele que estava com as atualizações implementadas para a etapa.

