Max Verstappen não conseguiu pôr fim às especulações que o ligavam a uma mudança para a Mercedes - apenas 24 horas depois que o chefe Toto Wolff revelou que ainda estava em discussões com a equipe de gerenciamento do piloto da Red Bull durante a pausa da Fórmula 1.

Wolff é amigo íntimo do pai de Verstappen, Jos, e falou com entusiasmo sobre o relacionamento entre eles enquanto busca o campeão mundial como substituto de Lewis Hamilton para 2025.

Verstappen foi inicialmente tímido sobre a reunião quando foi questionado após a classificação para o GP da Holanda, dizendo "qual reunião?", antes de acrescentar: "Não me lembro".

No entanto, quando perguntado pela Autosport se era hora de Wolff superar e parar de falar sobre ele, Verstappen não concordou.

"Não, quero dizer, todo mundo pode falar o que quiser", disse Verstappen. "Eu me dou muito bem com Toto. Acho que ele é muito aberto sobre o que está acontecendo em sua equipe, certo?".

"Além disso, acho que com a escalação de pilotos e outras coisas. Não há nada de errado nisso. E, ao mesmo tempo, também me concentro apenas em meu trabalho. De qualquer forma, há muito o que fazer. Então, sim, nós nos concentramos nisso".

Verstappen, que se classificou para o GP da Holanda em segundo lugar, atrás de Lando Norris, da McLaren, também foi questionado sobre as credenciais do britânico para se tornar um piloto campeão mundial.

Os dois são amigos íntimos, embora essa relação tenha sido testada quando eles colidiram no início da temporada no GP da Áustria.

Verstappen acrescentou: "Lando é muito, muito rápido. Acho que é isso que você precisa ser. E é por isso que ele também está na Fórmula 1, e é por isso que ele está se apresentando no nível em que está".

"E isso só vai melhorar com a experiência, certo? Quero dizer, é claro, estou lutando por campeonatos há mais tempo, então provavelmente você tem um pouco mais de experiência com isso. Mas, no final das contas, quando a equipe está trabalhando bem, o carro está funcionando bem, você está dirigindo bem, então tudo vem para você também. Então, sim, eu nunca duvidei disso".

Enquanto isso, Wolff foi questionado sobre seu deslize durante a mesma entrevista em que falou sobre os Verstappens, quando parecia confirmar a promoção de Andrea Kimi Antonelli à equipe de F1 para a próxima temporada.

"É por isso que não quero falar sobre a formação de pilotos para 2026 nesse momento, porque quero fazer com que ela funcione com George [Russell] e [hipoteticamente] Kimi", disse Wolff.

Ele esclareceu: "Isso foi tudo estratégia, vocês sabem. Eu disse algo que pode estar errado. Só vamos anunciar na próxima semana. Então, talvez haja uma surpresa!".

Quanto ao companheiro de equipe de Russell ser potencialmente confirmado no GP da Itália na próxima semana, Wolff acrescentou: "Você quer dizer sobre o segundo piloto? Estamos nos dando um pouco de tempo. Não sei se são dias ou semanas. Eventualmente, ele chegará. [Mas] esse é um bom lugar... É um lugar muito bom. É um bom circuito. Eu adoro as pessoas de lá e então veremos se vamos aproveitar o momento".

